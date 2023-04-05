«Аэрофлот» допустил перебои в полетах за рубеж из-за закона о персональных данных
Вступившие в силу с 1 марта поправки к федеральному закону «О персональных данных» могут привести к перебоям в международном авиасообщении, говорится в отчете «Аэрофлота» за 2022 г.
Принятые в июле прошлого года поправки обязывают всех операторов персональных данных (ПД) информировать Роскомнадзор о намерении передать данные в другие страны. При этом трансграничная передача персональных данных может быть запрещена или ограничена для защиты основ безопасности РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.
В отчете «Аэрофлота» обращается внимание на то, что поправки обязывают операторов ПД получать определенные сведения от органов власти иностранных государств, физлиц и компаний, которым планируется трансграничная передача персональных данных. При этом оператор должен получить эти данные до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче.
Поскольку зарубежные государства, физлица и компании не обязаны предоставлять такую информацию, то в результате трансграничная передача данных будет зависеть от доброй воли и экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении российского закона, подчеркнул авиаперевозчик. В недружественных странах проявление доброй воли маловероятно, говорится в отчете.
«С учетом вышеизложенного... "Аэрофлот" может оказаться в ситуации вынужденного приостановления/прекращения международных перевозок на направлениях, где органы власти иностранных государств, иностранные физические лица и иностранные юридические лица, которым ПАО «Аэрофлот» обязано передавать персональные данные пассажиров в соответствии с местным законодательством, не предоставят всей необходимой информации», – отметила компания.
Как писали ранее «Ведомости», правила сбора персональных данных и заключения пользовательских соглашений могут закрепить поправками в закон «О персональных данных».
С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Соответствующая статья была утверждена в законе «Об информации» в конце декабря 2022 г. Утром 1 марта РКН опубликовал на официальном сайте ведомства перечень из девяти мессенджеров, которые подпадают под новое регулирование. В перечень вошли такие сервисы, как Telegram, WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema.