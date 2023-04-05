«Аэрофлот» допустил перебои в полетах за рубеж из-за закона о персональных данных

С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Соответствующая статья была утверждена в законе «Об информации» в конце декабря 2022 г. Утром 1 марта РКН опубликовал на официальном сайте ведомства перечень из девяти мессенджеров, которые подпадают под новое регулирование. В перечень вошли такие сервисы, как Telegram, WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema.