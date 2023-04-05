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Бизнес

«Аэрофлот» допустил перебои в полетах за рубеж из-за закона о персональных данных

Ведомости

Вступившие в силу с 1 марта поправки к федеральному закону «О персональных данных» могут привести к перебоям в международном авиасообщении, говорится в отчете «Аэрофлота» за 2022 г.

Принятые в июле прошлого года поправки обязывают всех операторов персональных данных (ПД) информировать Роскомнадзор о намерении передать данные в другие страны. При этом трансграничная передача персональных данных может быть запрещена или ограничена для защиты основ безопасности РФ, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

В отчете «Аэрофлота» обращается внимание на то, что поправки обязывают операторов ПД получать определенные сведения от органов власти иностранных государств, физлиц и компаний, которым планируется трансграничная передача персональных данных. При этом оператор должен получить эти данные до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче.

Поскольку зарубежные государства, физлица и компании не обязаны предоставлять такую информацию, то в результате трансграничная передача данных будет зависеть от доброй воли и экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении российского закона, подчеркнул авиаперевозчик. В недружественных странах проявление доброй воли маловероятно, говорится в отчете.

«С учетом вышеизложенного... "Аэрофлот" может оказаться в ситуации вынужденного приостановления/прекращения международных перевозок на направлениях, где органы власти иностранных государств, иностранные физические лица и иностранные юридические лица, которым ПАО «Аэрофлот» обязано передавать персональные данные пассажиров в соответствии с местным законодательством, не предоставят всей необходимой информации», – отметила компания.

Как писали ранее «Ведомости», правила сбора персональных данных и заключения пользовательских соглашений могут закрепить поправками в закон «О персональных данных».

С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу запрет использования иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Соответствующая статья была утверждена в законе «Об информации» в конце декабря 2022 г. Утром 1 марта РКН опубликовал на официальном сайте ведомства перечень из девяти мессенджеров, которые подпадают под новое регулирование. В перечень вошли такие сервисы, как Telegram, WhatsApp (входит в признанную экстремистской и запрещенную в России Meta), Viber, Microsoft Teams, Skype, Shapchat, Wechat и Threema.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных