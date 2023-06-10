Минпромторг сообщил о передаче активов Essity российским акционерам
Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Libero) передаст управление своими активами в России российским акционерам, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.
«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость», – сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).
В Минпромторге также добавили, что следят за процессом передачи прав компании, и заверили, что рабочие места на заводах Essity будут сохранены.
Официально шведская компания объявила о своем уходе сегодня, 10 июня. В заявлении говорится, что Essity «отказывается» от российского бизнеса и компания уже подписала соглашение с покупателем, а сделку одобрили власти РФ. Ожидается, что процедуры по продаже бизнеса будут завершены во II квартале 2023 г.
Производитель также сообщил, что начал предпринимать действия по уходу с российского рынка еще в апреле прошлого года. Тогда в Essity заявили, что активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (свыше $129 млн).
Essity начала работать в России в 1994 г. Через четыре года компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Tork и Zewa. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.