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Минпромторг сообщил о передаче активов Essity российским акционерам

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Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Libero) передаст управление своими активами в России российским акционерам, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость», – сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

В Минпромторге также добавили, что следят за процессом передачи прав компании, и заверили, что рабочие места на заводах Essity будут сохранены.

Официально шведская компания объявила о своем уходе сегодня, 10 июня. В заявлении говорится, что Essity «отказывается» от российского бизнеса и компания уже подписала соглашение с покупателем, а сделку одобрили власти РФ. Ожидается, что процедуры по продаже бизнеса будут завершены во II квартале 2023 г. 

Производитель также сообщил, что начал предпринимать действия по уходу с российского рынка еще в апреле прошлого года. Тогда в Essity заявили, что активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (свыше $129 млн).

Essity начала работать в России в 1994 г. Через четыре года компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Tork и Zewa. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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