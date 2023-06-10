Минпромторг сообщил о передаче активов Essity российским акционерам

Essity начала работать в России в 1994 г. Через четыре года компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на которой производились товары под брендами Tork и Zewa. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин.