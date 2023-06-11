Глава «Росатома» заявил об отсутствии страха перед конкуренцией в атомной отрасли

США и Великобритания 8 июня объявили о заключении нового экономического партнерства, которое будет нацелено в том числе на выдавливание России с рынка атомной энергии. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль обеспокоен заявлением Лондона и Вашингтона о планах противодействовать России в этой отрасли. Он подчеркнул, что российская атомная промышленность «доказала свое лидерство в результате жесточайшей конкуренции», а позиции российского атома «достаточно крепки».