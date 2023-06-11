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Бизнес

Глава «Росатома» заявил об отсутствии страха перед конкуренцией в атомной отрасли

Ведомости

«Росатом» не боится конкуренции, а, наоборот, приветствует ее, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Так, немножко своеобразно, повторяется история. Как фарс: когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Но не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о создании США и Великобританией альянса по противодействию российской компании.

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США и Великобритания 8 июня объявили о заключении нового экономического партнерства, которое будет нацелено в том числе на выдавливание России с рынка атомной энергии. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль обеспокоен заявлением Лондона и Вашингтона о планах противодействовать России в этой отрасли. Он подчеркнул, что российская атомная промышленность «доказала свое лидерство в результате жесточайшей конкуренции», а позиции российского атома «достаточно крепки».

После усиления антироссийских санкций весной 2022 г. европейские политики неоднократно выступали за введение санкций против «Росатома», но никаких серьезных мер в ЕС не было принято. В апреле 2023 г. США утвердили санкции в отношении дочерней структуры корпорации «Русатом оверсиз», отвечающей за строительство центров ядерной науки и технологий за границей. 19 мая Великобритания включила в санкционный список девять структур «Росатома», в марте под британские санкции попал и сам Лихачев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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