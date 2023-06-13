Газета
Бизнес

Завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Ведомости

Российские активы японского автопроизводителя Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», – подчеркнул он.

Сделка по передаче завода Toyota «НАМИ» состоялась в марте 2023 г. Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Другие подробности сделки не раскрывались.

Ранее по теме: Volkswagen продал российский завод без опциона на обратный выкуп

Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала спецоперации. До этого эта сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г.

В начале июня стало известно, что «НАМИ» продаст бывшие активы Toyota «Шушары-Авто» («Алмаз-Антей»). Концерн наладит производство грузовиков и электрокроссовера E-Neva к 2026 г., сообщили в Минпромторге.

«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода японской Toyota в Санкт-Петербурге. Саму производственную площадку японского производителя выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных