Завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп
Российские активы японского автопроизводителя Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», – подчеркнул он.
Сделка по передаче завода Toyota «НАМИ» состоялась в марте 2023 г. Соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Другие подробности сделки не раскрывались.
Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала спецоперации. До этого эта сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г.
«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода японской Toyota в Санкт-Петербурге. Саму производственную площадку японского производителя выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ».