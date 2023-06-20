Рестораны в июне подняли цены на 10%

Цены в ресторанах начали расти еще в 2022 г. По итогам прошлого года цены поднялись на 10-20% и продолжат расти в этом году, считают в ФРиО. По словам владельца сети «Теремок» Михаила Гончарова, рестораны повышают цены раз в два-три месяца, если стоимость продуктов растет быстрыми темпами, и раз в четыре-шесть – если медленно.