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Бизнес

Рестораны в июне подняли цены на 10%

Ведомости

Российские рестораны повысили цены в июне на 10% из-за роста стоимости продуктов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федерацию отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).

«Повысились цены на ряд импортных товаров, например на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли», – рассказал вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

Рост цен на некоторые продукты достигает 35%. В частности, рестораны столкнулись с повышением цен на импортное оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы и другие продукты. В себестоимости меню цены на продукты составляют 25-30%, объяснила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. По ее словам, рост цен на продукты влечет за собой постепенное увеличение стоимости блюд в ресторанах. 

Цены в ресторанах начали расти еще в 2022 г. По итогам прошлого года цены поднялись на 10-20% и продолжат расти в этом году, считают в ФРиО. По словам  владельца сети «Теремок» Михаила Гончарова, рестораны повышают цены раз в два-три месяца, если стоимость продуктов растет быстрыми темпами, и раз в четыре-шесть – если медленно. 

Накануне, 19 июня, стало известно о повышении цен в кафе «Вкусно – и точка». Предполагается, что с 26 июня цены на продукцию вырастут в среднем на 6% из-за роста себестоимости продуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных