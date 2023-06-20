Рестораны в июне подняли цены на 10%
Российские рестораны повысили цены в июне на 10% из-за роста стоимости продуктов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федерацию отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).
«Повысились цены на ряд импортных товаров, например на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли», – рассказал вице-президент ФРиО Сергей Миронов.
Рост цен на некоторые продукты достигает 35%. В частности, рестораны столкнулись с повышением цен на импортное оливковое масло, соусы, морепродукты, консервы и другие продукты. В себестоимости меню цены на продукты составляют 25-30%, объяснила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. По ее словам, рост цен на продукты влечет за собой постепенное увеличение стоимости блюд в ресторанах.
Цены в ресторанах начали расти еще в 2022 г. По итогам прошлого года цены поднялись на 10-20% и продолжат расти в этом году, считают в ФРиО. По словам владельца сети «Теремок» Михаила Гончарова, рестораны повышают цены раз в два-три месяца, если стоимость продуктов растет быстрыми темпами, и раз в четыре-шесть – если медленно.
Накануне, 19 июня, стало известно о повышении цен в кафе «Вкусно – и точка». Предполагается, что с 26 июня цены на продукцию вырастут в среднем на 6% из-за роста себестоимости продуктов.