«Вкусно – и точка» повысит цены в кафе

В конце марта компания «Система ПБО», которая управляет ресторанами «Вкусно – и точка», отчиталась о доходах в 73,5 млрд руб., что на 2,3% меньше по сравнению с 2021 г. Чистый убыток по итогам года составил 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. годом ранее. 5 июня генеральный директор сети Олег Пароев объяснил такие показатели тем, что «что в течение трех месяцев наши предприятия не работали, и компания, соответственно, ничего не зарабатывала», но при этом продолжала тратить деньги на оплату труда и аренду. По его словам, этот год компания планирует завершить с прибылью. Пароев также добавил, что каждый месяц 2023 г. объем продаж во «Вкусно – и точка» превышал объем продаж в «Макдональдс» в аналогичный период 2021 г., который считается наиболее успешным для сети фастфуда.