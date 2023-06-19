«Вкусно – и точка» повысит цены в кафе
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» повысит цены в меню кафе в среднем на 6% в связи с ростом себестоимости. Об этом сообщил представитель сети в разговоре с «РИА Новости».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что повышение цен затронет только меню кафе – десерты и выпечку, в среднем оно составит 5–8%. Причиной были названы рост себестоимости и проблемы с логистикой. При этом изменение цен не коснется напитков.
В конце марта компания «Система ПБО», которая управляет ресторанами «Вкусно – и точка», отчиталась о доходах в 73,5 млрд руб., что на 2,3% меньше по сравнению с 2021 г. Чистый убыток по итогам года составил 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. годом ранее. 5 июня генеральный директор сети Олег Пароев объяснил такие показатели тем, что «что в течение трех месяцев наши предприятия не работали, и компания, соответственно, ничего не зарабатывала», но при этом продолжала тратить деньги на оплату труда и аренду. По его словам, этот год компания планирует завершить с прибылью. Пароев также добавил, что каждый месяц 2023 г. объем продаж во «Вкусно – и точка» превышал объем продаж в «Макдональдс» в аналогичный период 2021 г., который считается наиболее успешным для сети фастфуда.
Первый ресторан «Вкусно – и точка» после ухода «Макдоналдс» открылся 12 июня. «Макдоналдс» с 14 марта 2022 г. закрыл рестораны в России, а 16 мая компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. В середине мая американский фастфуд объявил о продаже сети в России бизнесмену из Кузбасса Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. Все заведения «Макдоналдс» переименовали во «Вкусно — и точка».
Летом 2022 г. «Вкусно — и точка» сообщила, что планирует открыть аналог «Маккафе», а уже в конце сентября того же года компания обратилась в Роспатент для регистрации товарного знака «Кафе — и точка».