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«Коммерсантъ»: заводы Bosch под Петербургом может купить китайская Hisense

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Покупателем двух предприятий Bosch под Санкт-Петербургом может стать китайский производитель бытовой техники Hisense. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

В российской структуре немецкой компании Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») рассказали, что предприятия до сих пор не проданы, и отказались от комментариев, поскольку финальное решение пока не принято. При этом, по словам одного из источников газеты, Hisense уже приобрела активы компании.

По информации издания, Bosch в начале этого года объявил внутренний тендер, в ходе которого был определен основной круг претендентов – китайские Hisense и Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. Как отметил один из источников, Midea предложила недостаточную сумму, а турецкий инвестор, напротив, – крупную. «Но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру», – добавил один из источников, уточнив, что Hisense также предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа».

На двух предприятиях Bosch под Санкт-Петербургом производят холодильники и стиральные машины. Уточняется, что большую часть комплектующих российское подразделение получало из ЕС. О том, что компания может продать два завода, в середине августа 2022 г. писал «Коммерсантъ». По информации источника газеты, в работающем состоянии заводы можно подать за 65–75 млн евро, однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше». 

После начала спецоперации крупнейшие производители электроники и бытовой техники приостановили деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли LG, Samsung, Bosch, Panasonic, Electrolux, Apple и др. Всего у Bosch в РФ было семь производств — в Ленинградской, Саратовской и Самарской областях. Заводы под Санкт-Петербургом находятся в простое с марта 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных