«Коммерсантъ»: заводы Bosch под Петербургом может купить китайская Hisense

По информации издания, Bosch в начале этого года объявил внутренний тендер, в ходе которого был определен основной круг претендентов – китайские Hisense и Midea, а также неизвестный турецкий инвестор. Как отметил один из источников, Midea предложила недостаточную сумму, а турецкий инвестор, напротив, – крупную. «Но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру», – добавил один из источников, уточнив, что Hisense также предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа».