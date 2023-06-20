Philip Morris решила построить на Украине фабрику за $30 млн
Американская табачная компания Philip Morris International построит на Украине новую фабрику за $30 млн. Об этом сообщили в компании.
Предприятие будет находится в Львовской области. Его строительство начнется в июле 2023 г. Компания рассчитывает запустить производство уже в первом квартале 2024 г. На новое предприятие в первую очередь трудоустроят сотрудников с завода компании в Харькове, работу которого остановили после начала спецоперации. Всего на фабрике будут работать 250 человек.
По словам президент европейского подразделения Philip Morris Массимо Андолина, компания таким образом «демонстрирует преданность Украине и ее народу» и дает сигнал другим инвесторам в уверенности в экономике страны.
Компания Philip Morris работает в Украине с 1994 г. По собственным данным, за это время она инвестировала в экономику страны более $700 млн, а в 2022 г. сумма уплаченных налогов составила 25,3 млрд гривен.
В начале марта 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу». Российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.
В феврале 2023 г. гендиректор Яцек Ольчак в феврале заявил, что Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях.