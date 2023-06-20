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Бизнес

Philip Morris решила построить на Украине фабрику за $30 млн

Ведомости

Американская табачная компания Philip Morris International построит на Украине новую фабрику за $30 млн. Об этом сообщили в компании.

Предприятие будет находится в Львовской области. Его строительство начнется в июле 2023 г. Компания рассчитывает запустить производство уже в первом квартале 2024 г. На новое предприятие в первую очередь трудоустроят сотрудников с завода компании в Харькове, работу которого остановили после начала спецоперации. Всего на фабрике будут работать 250 человек.

По словам президент европейского подразделения Philip Morris Массимо Андолина, компания таким образом «демонстрирует преданность Украине и ее народу» и дает сигнал другим инвесторам в уверенности в экономике страны.

Компания Philip Morris работает в Украине с 1994 г. По собственным данным, за это время она инвестировала в экономику страны более $700 млн, а в 2022 г. сумма уплаченных налогов составила 25,3 млрд гривен.

В начале марта 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине Philip Morris приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Причиной такого решения компания назвала «продолжающиеся сбои в цепочке поставок и меняющуюся нормативно-правовую базу». Российский рынок является седьмым по величине для Philip Morris, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.

В феврале 2023 г. гендиректор Яцек Ольчак в феврале заявил, что Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных