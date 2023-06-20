Philip Morris решила построить на Украине фабрику за $30 млн

Предприятие будет находится в Львовской области. Его строительство начнется в июле 2023 г. Компания рассчитывает запустить производство уже в первом квартале 2024 г. На новое предприятие в первую очередь трудоустроят сотрудников с завода компании в Харькове, работу которого остановили после начала спецоперации. Всего на фабрике будут работать 250 человек.