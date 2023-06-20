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Бизнес

СМИ узнали о планах Google организовать производство смартфонов Pixel в Индии

Ведомости

Американская компания Google (принадлежит холдингу Alphabet) может организовать производство своих смартфонов Pixel в Индии, пишет Bloomberg. Агентство отметило, что компания действует по аналогии с Apple, стремясь снизить зависимость от Китая.

Собеседники агентства отметили, что Google инициировал переговоры с некоторыми индийскими компаниями – производителями техники. В их числе Lava International, Dixon Technologies и Bharat FIH (подразделение тайваньской Foxconn Technology Group).

В середине апреля Bloomberg писал, что Apple за год увеличила производство своих iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд в денежном эквиваленте. По данным агентства, по итогам 2022–2023 финансовых годов в Индии будет произведено около 7% смартфонов компании. Решение об увеличении производства в Индии связано с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечало агентство. 

Ранее по теме: NYT: производство части смартфонов Apple и Google перенесут в Индию и Вьетнам

Кроме того, журнал Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщил, что Apple ведет переговоры с поставщиками о производстве компонентов и модулей для MacBook в Таиланде, поскольку компания продолжает расширять свое производство за пределами КНР.

В сентябре прошлого года газета The New York Times писала, что Google и Apple начали перемещать производство своих мобильных устройств из Китая в другие близлежащие страны. Это также объяснялось геополитической напряженностью и сбоями в цепочке поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных