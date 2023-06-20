СМИ узнали о планах Google организовать производство смартфонов Pixel в Индии

В середине апреля Bloomberg писал, что Apple за год увеличила производство своих iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд в денежном эквиваленте. По данным агентства, по итогам 2022–2023 финансовых годов в Индии будет произведено около 7% смартфонов компании. Решение об увеличении производства в Индии связано с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечало агентство.