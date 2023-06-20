СМИ узнали о планах Google организовать производство смартфонов Pixel в Индии
Американская компания Google (принадлежит холдингу Alphabet) может организовать производство своих смартфонов Pixel в Индии, пишет Bloomberg. Агентство отметило, что компания действует по аналогии с Apple, стремясь снизить зависимость от Китая.
Собеседники агентства отметили, что Google инициировал переговоры с некоторыми индийскими компаниями – производителями техники. В их числе Lava International, Dixon Technologies и Bharat FIH (подразделение тайваньской Foxconn Technology Group).
В середине апреля Bloomberg писал, что Apple за год увеличила производство своих iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд в денежном эквиваленте. По данным агентства, по итогам 2022–2023 финансовых годов в Индии будет произведено около 7% смартфонов компании. Решение об увеличении производства в Индии связано с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечало агентство.
Кроме того, журнал Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщил, что Apple ведет переговоры с поставщиками о производстве компонентов и модулей для MacBook в Таиланде, поскольку компания продолжает расширять свое производство за пределами КНР.
В сентябре прошлого года газета The New York Times писала, что Google и Apple начали перемещать производство своих мобильных устройств из Китая в другие близлежащие страны. Это также объяснялось геополитической напряженностью и сбоями в цепочке поставок.