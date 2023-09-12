Орешкин счел государство в лице чиновников «не очень хорошим собственником»
«Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное – не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит», – сказал он.
Таким образом Орешкин оценил иски Генпрокуратуры об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений. Помощник президента подчеркнул, что управление активами должно быть «на местах», чтобы у руководителей была мотивация сделать предприятие «высокоприбыльным» для большего заработка и возможности инвестирования в новые проекты.
За последний год государство в лице Генпрокуратуры подало и выиграло несколько исков об оспаривании проведенной в 90-ых приватизации ряда компаний. Из последних таких дел – изъятие в пользу государства акций одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс», а также Соликамского магниевого завода.
Кроме того, в августе Генпрокуратура подала иск к богатейшему российскому бизнесмену Андрею Мельниченко: силовики хотят взыскать в доход России акции «Сибэко», которую в 2018 г. структуры миллиардера приобрели у экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, писали «Ведомости».