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Бизнес

Орешкин счел государство в лице чиновников «не очень хорошим собственником»

Ведомости

Государство в лице чиновников является «не очень хорошим собственником». Об этом заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин на ВЭФ, передает РБК.

«Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное – не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит», – сказал он. 

Таким образом Орешкин оценил иски Генпрокуратуры об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений. Помощник президента подчеркнул, что управление активами должно быть «на местах», чтобы у руководителей была мотивация сделать предприятие «высокоприбыльным» для большего заработка и возможности инвестирования в новые проекты.

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За последний год государство в лице Генпрокуратуры подало и выиграло несколько исков об оспаривании проведенной в 90-ых приватизации ряда компаний. Из последних таких дел – изъятие в пользу государства акций одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс», а также Соликамского магниевого завода.

Кроме того, в августе Генпрокуратура подала иск к богатейшему российскому бизнесмену Андрею Мельниченко: силовики хотят взыскать в доход России акции «Сибэко», которую в 2018 г. структуры миллиардера приобрели у экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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