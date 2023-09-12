Путин: бизнес должен понимать, что надежнее работать в России
Нужно договориться с бизнесом, чтобы компании поняли, что в России работать надежнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать. Потому не надо наступать на одни и те же грабли», – сказал он.
Во время своего выступления Путин в который раз напомнил предпринимателям, что «надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию». Речь идет как о масштабных инфраструктурных проектах, так и о локальных проектах городского развития и туризма, пояснил он.
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент также призывал российский бизнес вкладывать деньги в отечественные проекты. «У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился», – сказал президент.
В марте во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он заявил, что ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Путин подчеркнул, что компании, которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».