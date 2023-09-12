«Уральские авиалинии» заявили об использовании лишь сертифицированных запчастей
Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиакомпания использует только сертифицированные запчасти на своих самолетах несмотря на вызванные санкциями сложности. Об этом он заявил на брифинге по инциденту с экстренной посадкой Airbus A320 в поле.
«У нас 52 Airbus, все 52 "на крыле", все 52 проходят плановое техническое обслуживание в полном объеме. Техслужба авиакомпании имеет все сертификаты по обслуживанию воздушных судов этого типа <...> Мы никогда не допустим в эксплуатации неправильных запчастей. Трудно, с боем, но все запчасти, которые используются на наших самолетах сертифицированы, я отвечаю вам за это головой», – рассказал он.
Скуратов добавил, что компания вложила большие ресурсы в подготовку специалистов и закупку наземного оборудования, поэтому у нее были все возможности делать «все виды технического обслуживания».
10 марта директор авиационно-технического центра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. Авиаперевозчик при этом также провел анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашел «достаточно цивилизованные» варианты, подчеркивал он.
Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший утром 12 сентября рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. Несколько пассажиров получили ушибы, а у двоих поднялось давление.
Как рассказали в авиакомпании, у самолета возникли проблемы с гидравликой, поэтому командир самолета принял решение в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса. Во время следования в аэропорт экипаж выявил риск того, что горючего может не хватить для посадки, в результате было принято решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха.
Из-за спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Они запретили поставлять в Россию новые самолеты и комплектующие ко всей авиатехнике западного производства, под запрет также попали услуги ремонта и техобслуживания ВС. Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС.
После этого в иностранных аэропортах начались аресты самолетов, находившихся в эксплуатации у российских перевозчиков. Минтранс России в свою очередь запретил российским авиакомпаниям вывоз авиатехники на ремонт в зарубежные страны без согласования с Минобороны и ФСБ.