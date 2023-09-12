«Уральские авиалинии» заявили об использовании лишь сертифицированных запчастей

«У нас 52 Airbus, все 52 "на крыле", все 52 проходят плановое техническое обслуживание в полном объеме. Техслужба авиакомпании имеет все сертификаты по обслуживанию воздушных судов этого типа <...> Мы никогда не допустим в эксплуатации неправильных запчастей. Трудно, с боем, но все запчасти, которые используются на наших самолетах сертифицированы, я отвечаю вам за это головой», – рассказал он.