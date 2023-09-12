СМИ: Евросоюз сохранит санкции в отношении Воложа еще на полгода
Евросоюз не снимет санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Ограничения будут действовать еще полгода, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В августе Волож публично осудил спецоперацию. Чуть ранее он удалил со своей страницы данные о связях с Россией и СССР. Сейчас бизнесмен называет себя «родившимся в Казахстане израильским техническим предпринимателем, специалистом по информатике, инвестором и филантропом».
Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал заявление бизнесмена. Он связал изменение позиции Воложа с желанием хорошо жить в Израиле и иметь хорошие отношения с местными властями.
Сооснователь «Яндекса» переехал в Израиль в 2015 г. ЕС ввел против него ограничения в рамках шестого пакета антироссийских санкций в июне 2022 г.