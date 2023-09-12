СМИ: Евросоюз сохранит санкции в отношении Воложа еще на полгода

В августе Волож публично осудил спецоперацию. Чуть ранее он удалил со своей страницы данные о связях с Россией и СССР. Сейчас бизнесмен называет себя «родившимся в Казахстане израильским техническим предпринимателем, специалистом по информатике, инвестором и филантропом».