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СМИ: Евросоюз сохранит санкции в отношении Воложа еще на полгода

Ведомости

Евросоюз не снимет санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Ограничения будут действовать еще полгода, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В августе Волож публично осудил спецоперацию. Чуть ранее он удалил со своей страницы данные о связях с Россией и СССР. Сейчас бизнесмен называет себя «родившимся в Казахстане израильским техническим предпринимателем, специалистом по информатике, инвестором и филантропом». 

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал заявление бизнесмена. Он связал изменение позиции Воложа с желанием хорошо жить в Израиле и иметь хорошие отношения с местными властями. 

Сооснователь «Яндекса» переехал в Израиль в 2015 г. ЕС ввел против него ограничения в рамках шестого пакета антироссийских санкций в июне 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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