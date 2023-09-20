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Бизнес

В «Алросе» объяснили приостановку продажи алмазов на два месяца

Ведомости

«Алроса» рассчитывает на стабилизацию на рынке после объявления о приостановке продаж алмазов на два месяца. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе алмазодобывающей компании.

«Мы рассчитываем, что это окажет стабилизирующее влияние для поддержки баланса на рынке, укрепления устойчивости звеньев цепочки поставок алмазного-бриллиантовой продукции уже к началу следующего года», – заявили в представительстве.

В компании добавили, что «Алроса» всегда придерживалась практики поддержки стабильности на рынке и нивелирования его волатильности. Прочная и качественная база активов и стабильное финансовое положение компании позволяют реализовывать подобные меры.

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Ранее индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) попросил «Алросу» приостановить продажу сырья в сентябре - октябре. Уточнялось, что решение было принято «на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов».

В GJEPC рассчитывают, что это сделает стабильнее каждое звено в цепочке поставок алмазов и в целом оживит рынок. Российская компания в свою очередь призвала занять аналогичную позицию и других отраслевых игроков.

15 сентября Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщало, что страны «большой семерки» (G7) в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. По данным агентства, запрет может вступить в силу уже в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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