В «Алросе» объяснили приостановку продажи алмазов на два месяца
«Алроса» рассчитывает на стабилизацию на рынке после объявления о приостановке продаж алмазов на два месяца. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе алмазодобывающей компании.
«Мы рассчитываем, что это окажет стабилизирующее влияние для поддержки баланса на рынке, укрепления устойчивости звеньев цепочки поставок алмазного-бриллиантовой продукции уже к началу следующего года», – заявили в представительстве.
В компании добавили, что «Алроса» всегда придерживалась практики поддержки стабильности на рынке и нивелирования его волатильности. Прочная и качественная база активов и стабильное финансовое положение компании позволяют реализовывать подобные меры.
Ранее индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) попросил «Алросу» приостановить продажу сырья в сентябре - октябре. Уточнялось, что решение было принято «на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов».
В GJEPC рассчитывают, что это сделает стабильнее каждое звено в цепочке поставок алмазов и в целом оживит рынок. Российская компания в свою очередь призвала занять аналогичную позицию и других отраслевых игроков.
15 сентября Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщало, что страны «большой семерки» (G7) в течение двух-трех недель объявят о косвенном запрете на импорт российских алмазов. По данным агентства, запрет может вступить в силу уже в январе.