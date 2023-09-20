В «Алросе» объяснили приостановку продажи алмазов на два месяца

Ранее индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) попросил «Алросу» приостановить продажу сырья в сентябре - октябре. Уточнялось, что решение было принято «на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов».