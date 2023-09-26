Frank Media: ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции «Яндекса»

Долю в Fortenova ВТБ получил в счет погашения долгов компании на 350 млн евро, как и Сбербанк, которые были крупнейшими акционерами компании (50,4%). После того как госбанки попали под блокирующие санкции США и ЕС, компания в июне 2023 г. запустила «механизм защиты от санкций», согласно которому оказавшиеся под ограничениями акционеры не могут владеть свыше 50% акций ритейлера. В противном случае они лишаются голоса. Сбербанк продал свою долю в ноябре 2022 г.