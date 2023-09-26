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Бизнес

Frank Media: ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции «Яндекса»

Ведомости

Группа ВТБ обсуждает обмен своего пакета акций (около 7%) в крупнейшем ритейлере на Балканах Fortenova Grupa на акции «Яндекса». Об этом со ссылкой на два источника, близких с разным сторонам сделки, пишет Frank Media.

По данным издания, сделка уже обсуждается несколько месяцев. Собеседники также рассказали, что власти Хорватии способствовали получению разрешений от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC).

По словам источника, Fortenova планировала скупать акции «Яндекса» у западных инвесторов, в том числе американских инвестбанков и хедж-фондов, после чего они обменивались бы на долю в самом ритейлере. «ВТБ осталось «втащить» долю в «Яндексе» на территорию России», уточнил собеседник. Он добавил, что банк договаривался о том, чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга.

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Долю в Fortenova ВТБ получил в счет погашения долгов компании на 350 млн евро, как и Сбербанк, которые были крупнейшими акционерами компании (50,4%). После того как госбанки попали под блокирующие санкции США и ЕС, компания в июне 2023 г. запустила «механизм защиты от санкций», согласно которому оказавшиеся под ограничениями акционеры не могут владеть свыше 50% акций ритейлера. В противном случае они лишаются голоса. Сбербанк продал свою долю в ноябре 2022 г.

«Яндекс» не стал комментировать эту информацию. «Ведомости» направили запрос в ВТБ.

В мае «Яндекс» сообщил, что получил заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что банк может стать участником консорциума инвесторов по покупке контрольного пакета акций компании. В июне он отметил, что ВТБ не станет принимать участие в сделке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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