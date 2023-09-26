Frank Media: ВТБ обсуждает обмен доли в Fortenova на акции «Яндекса»
По данным издания, сделка уже обсуждается несколько месяцев. Собеседники также рассказали, что власти Хорватии способствовали получению разрешений от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC).
По словам источника, Fortenova планировала скупать акции «Яндекса» у западных инвесторов, в том числе американских инвестбанков и хедж-фондов, после чего они обменивались бы на долю в самом ритейлере. «ВТБ осталось «втащить» долю в «Яндексе» на территорию России», уточнил собеседник. Он добавил, что банк договаривался о том, чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга.
Долю в Fortenova ВТБ получил в счет погашения долгов компании на 350 млн евро, как и Сбербанк, которые были крупнейшими акционерами компании (50,4%). После того как госбанки попали под блокирующие санкции США и ЕС, компания в июне 2023 г. запустила «механизм защиты от санкций», согласно которому оказавшиеся под ограничениями акционеры не могут владеть свыше 50% акций ритейлера. В противном случае они лишаются голоса. Сбербанк продал свою долю в ноябре 2022 г.
В мае «Яндекс» сообщил, что получил заявки от потенциальных инвесторов на покупку долей в компании. Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что банк может стать участником консорциума инвесторов по покупке контрольного пакета акций компании. В июне он отметил, что ВТБ не станет принимать участие в сделке.