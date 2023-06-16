ВТБ не собирается участвовать в сделке по покупке доли в «Яндексе»
Банк ВТБ не станет принимать участие в сделке по покупке доли в «Яндексе», заявил председатель правления кредитной организации Андрей Костин на ПМЭФе.
«Нет, конечно [банк не будет принимать участие в сделке]. Если только нам в управление отдадут», – сказал Костин. Кроме того, организация не рассматривала вопрос участия в мероприятиях в качестве кредитора, отметил он.
О планах вероятной покупки доли в «Яндексе» стало известно 23 мая. Как сообщал Костин, сделка могла быть закрыта до конца года. Кроме ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и глава «Интерроса» Владимир Потанин.
Сейчас основным акционером компании по-прежнему является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.