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Бизнес

ВТБ не собирается участвовать в сделке по покупке доли в «Яндексе»

Ведомости

Банк ВТБ не станет принимать участие в сделке по покупке доли в «Яндексе», заявил председатель правления кредитной организации Андрей Костин на ПМЭФе.

«Нет, конечно [банк не будет принимать участие в сделке]. Если только нам в управление отдадут», – сказал Костин. Кроме того, организация не рассматривала вопрос участия в мероприятиях в качестве кредитора, отметил он.

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При этом ранее на форуме Костин предложил забрать контроль над «Яндексом». По его словам, инвесторам предлагают купить «Яндекс» без предусмотренной скидки в 50%. Однако он уточнил, что оформлять сделку на таких условиях не стоит.

9 июня предправления банка допускал отказ ВТБ от покупки доли в «Яндексе», потому что ее цена в ходе обсуждений превысила изначальное предложение банка. Костин отметил, что не уверен в том, что ВТБ, которому уже принадлежит небольшая доля «Яндекса», сохранит интерес к сделке.

О планах вероятной покупки доли в «Яндексе» стало известно 23 мая. Как сообщал Костин, сделка могла быть закрыта до конца года. Кроме ВТБ покупателями контрольного пакета акций могли стать совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и глава «Интерроса» Владимир Потанин.

Ранее по теме: Зачем Потанину и Алекперову нужен «Яндекс»

Сейчас основным акционером компании по-прежнему является Lastar Trust – семейный траст основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Он контролирует 45,1% голосующих акций и 8,5% акционерного капитала. В свободном обращении находятся 46,5% голосующих акций и 87,9% акционерного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных