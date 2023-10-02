«Газпром» продолжает получать от «Молдовагаза» ежесуточные заявки на поставки
«Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Газ подается транзитом через ГИС «Суджа», – сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.
2 октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявил, что страна больше не будет закупать у «Газпрома» газ для «территории, контролируемой конституционными властями». Парликов отметил, что Молдавии удалось найти альтернативный источник для покупки газа на европейском рынке, причем по более низкой цене, чем та, которая была указана в контрактах с «Газпромом».
В Кремле, комментируя заявление молдавского министра, напомнили Кишиневу о долгах перед «Газпромом» и заявили об изменчивости спотового европейского рынка, газ на котором «в итоге по происхождению скорее всего окажется российским». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также затруднился ответить на вопрос, как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. 6 сентября минэнерго Молдавии заявило, что правительство республики по итогам аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» считает целесообразным выплатить лишь $8,6 млн из общего долга в $709 млн и предлагает «Газпрому» списать остальную сумму. Почему к выплате предлагается именно такая сумма, минэнерго не пояснило.