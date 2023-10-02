«Газпром» продолжает получать от «Молдовагаза» ежесуточные заявки на поставки

2 октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявил, что страна больше не будет закупать у «Газпрома» газ для «территории, контролируемой конституционными властями». Парликов отметил, что Молдавии удалось найти альтернативный источник для покупки газа на европейском рынке, причем по более низкой цене, чем та, которая была указана в контрактах с «Газпромом».