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Бизнес

Минтранс допустил продление субсидирования авиаперевозок

Ведомости

Субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты может быть продолжено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС.

Там уточнили, что вопрос пролонгации будет рассматриваться «с учетом оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний». 

Помимо субсидий на возмещение операционных расходов, в РФ действуют еще три программы субсидирования авиаперевозок, напомнили в Минтрансе. Речь идет о поддержке региональных перевозок, минуя Москву, субсидировании социально-значимых маршрутов в ДФО и программе перевозок социально незащищенных групп граждан. В ведомстве подчеркнули, что все три программы продлены на 2024 г. 

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В 2022 г. авиакомпании столкнулись с санкциями и ограничением полетов в Центральной и Южной России. В качестве меры поддержки власти выделили гражданской авиации 172 млрд руб., из них 100 млрд руб. – субсидии для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ. 

Также с ноября 2022 г. по март 2023 г. на эти цели было выделено 25,3 млрд руб. С учетом еще трех программ объем субсидирования в этом году составляет более 50 млрд руб., уточнили в Минтрансе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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