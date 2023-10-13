Минтранс допустил продление субсидирования авиаперевозок
Субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты может быть продолжено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС.
Там уточнили, что вопрос пролонгации будет рассматриваться «с учетом оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний».
Помимо субсидий на возмещение операционных расходов, в РФ действуют еще три программы субсидирования авиаперевозок, напомнили в Минтрансе. Речь идет о поддержке региональных перевозок, минуя Москву, субсидировании социально-значимых маршрутов в ДФО и программе перевозок социально незащищенных групп граждан. В ведомстве подчеркнули, что все три программы продлены на 2024 г.
В 2022 г. авиакомпании столкнулись с санкциями и ограничением полетов в Центральной и Южной России. В качестве меры поддержки власти выделили гражданской авиации 172 млрд руб., из них 100 млрд руб. – субсидии для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ.
Также с ноября 2022 г. по март 2023 г. на эти цели было выделено 25,3 млрд руб. С учетом еще трех программ объем субсидирования в этом году составляет более 50 млрд руб., уточнили в Минтрансе.