Производители пива предложили изменить требования к надписи о вреде алкоголя

Сейчас наносить надпись о вреде алкоголя обязывает профильный 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В то же время размер этикетки в нем не уточняется. Два источника в отрасли сообщили РБК, что сейчас участники алкогольного рынка ориентируются на нормы техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», в котором прописано, что рекомендации и ограничения по использованию должны быть прописаны шрифтом не менее 0,8 мм. По словам обоих собеседников, после вступления в силу нового техрегламента надпись должна стать крупнее.