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Бизнес

Производители пива предложили изменить требования к надписи о вреде алкоголя

Ведомости

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) обратилась в Минфин с просьбой изменить требования, касающиеся размера предупредительной надписи о вреде спиртного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

В 2024 г. в силу вступает техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должна быть нанесена «прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера» и занимать не менее 10% этикетки или всей тары. В АПП заявили, что регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта, чтобы он был «не менее 3 мм». Техрегламент был разработан и принят в 2018 г., он должен стать едиными для всех стран – участниц ЕАЭС.

Ассоциация направила предложения в Минфин в середине сентября, они приняты к рассмотрению, пишет РБК. В пресс-службе ведомства сообщили, что инициативу поддержали на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта изменений в техрегламент. В эту рабочую группу входят представители бизнеса, профильных министерств, служб и ведомств. 

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Сейчас наносить надпись о вреде алкоголя обязывает профильный 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В то же время размер этикетки в нем не уточняется. Два источника в отрасли сообщили РБК, что сейчас участники алкогольного рынка ориентируются на нормы техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», в котором прописано, что рекомендации и ограничения по использованию должны быть прописаны шрифтом не менее 0,8 мм. По словам обоих собеседников, после вступления в силу нового техрегламента надпись должна стать крупнее.

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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что предложение о размере предупреждающей надписи не менее 3 мм вынесено на согласование Евразийской экономической комиссии. В то же время уверенности в его утверждении нет, добавил он.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов не стал комментировать инициативу. По его словам, предлагается перенести срок вступления в силу техрегламента, поскольку «часть значимых и действительно важных корректировок остается несогласованными». Срок переноса Мамонтов не назвал.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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