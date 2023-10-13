Производители пива предложили изменить требования к надписи о вреде алкоголя
В 2024 г. в силу вступает техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должна быть нанесена «прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера» и занимать не менее 10% этикетки или всей тары. В АПП заявили, что регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта, чтобы он был «не менее 3 мм». Техрегламент был разработан и принят в 2018 г., он должен стать едиными для всех стран – участниц ЕАЭС.
Ассоциация направила предложения в Минфин в середине сентября, они приняты к рассмотрению, пишет РБК. В пресс-службе ведомства сообщили, что инициативу поддержали на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта изменений в техрегламент. В эту рабочую группу входят представители бизнеса, профильных министерств, служб и ведомств.
Сейчас наносить надпись о вреде алкоголя обязывает профильный 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В то же время размер этикетки в нем не уточняется. Два источника в отрасли сообщили РБК, что сейчас участники алкогольного рынка ориентируются на нормы техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки», в котором прописано, что рекомендации и ограничения по использованию должны быть прописаны шрифтом не менее 0,8 мм. По словам обоих собеседников, после вступления в силу нового техрегламента надпись должна стать крупнее.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что предложение о размере предупреждающей надписи не менее 3 мм вынесено на согласование Евразийской экономической комиссии. В то же время уверенности в его утверждении нет, добавил он.
Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов не стал комментировать инициативу. По его словам, предлагается перенести срок вступления в силу техрегламента, поскольку «часть значимых и действительно важных корректировок остается несогласованными». Срок переноса Мамонтов не назвал.