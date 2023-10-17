«Лента» купила торговую сеть «Монетка»

«Лента» также подтвердила свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 г. Выручка «Ленты» в 2022 г. составила 537,4 млрд руб., увеличившись на 11,1% относительно 2021 г. В первой половине 2023 г. выручка компании составила 257,1 млрд руб., что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 г. В то же время выручка за II квартал выросла на 1,9%, составив 132,5 млрд руб.