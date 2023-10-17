«Лента» купила торговую сеть «Монетка»Магазины продолжат работать под прежним брендом
Розничная сеть «Лента» приобрела сеть магазинов у дома «Монетка», сообщили в пресс-службе компании.
В периметр сделки вошли 2120 магазинов, пять распределительных центров общей площадью более 116 000 кв. м и более 560 автомобилей. Общая торговая площадь приобретаемых активов составила 606 000 кв. м, 100% торговой площади находится в аренде.
Для финансирования сделки использовались собственные средства компании, также было привлечено дополнительное долговое финансирование. Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп» через свою основную операционную компанию «Лента», уточнили в пресс-службе. Стоимость приобретенных активов не раскрывается. В июле «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова писал, что «Лента» может купить «Монетку» за 60–70 млрд руб. или за 100 млрд руб.
В компании сообщили, что ФАС России удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Кроме того, «Ленту» обязали в течение одного года выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции в Ханты-Мансийске.
«Монетка» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, магазин также будут и дальше работать под прежним названием. «Лента» начнет консолидировать приобретенный актив в своем отчетности с октября 2023 г., уточнили в компании.
Магазины «Монетка» работают в более чем 470 городах России, отметили в пресс-службе. Большая часть их них расположена на Урале и в Западной Сибири. Средняя торговая площадь одной точки составляет 290 кв. м. Численность сотрудников составляет 23 000 человек. Подчеркивается, что они продолжат работать вместе с командой «Ленты». В 2022 г. выручка «Монетки» выросла на 29% и составила 177,8 млрд руб. В первой половине 2023 г. выручка компании увеличилась на 16,8%.
В «Ленте» заявили, что сделка соответствует целям компании по увеличению выручки при помощи формата «Магазин у дома». После сделки торговая площадь магазинов малых форматов «Ленты» увеличится в 2,4 раза до 902 000 кв. м. Ожидается, что выручка ритейлера с приобретением «Монетки» также вырастет более чем на 30%. Также сделка позволит увеличить долю «Ленты» на российском рынке на 37%. При этом в Тюменской, Свердловской, Кемеровской областях, ЯНАО, ХМАО, Пермском крае доля компании превысит 10%, отметили в пресс-службе.
«Лента» также подтвердила свою долгосрочную цель по достижению 1 трлн руб. выручки в 2025 г. Выручка «Ленты» в 2022 г. составила 537,4 млрд руб., увеличившись на 11,1% относительно 2021 г. В первой половине 2023 г. выручка компании составила 257,1 млрд руб., что на 2% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 г. В то же время выручка за II квартал выросла на 1,9%, составив 132,5 млрд руб.
На сегодняшний день в России открыто 773 магазина «Лента», в том числе 513 точек малого формата. Общая торговая площадь на конец июня превышала 1,7 млн кв. м.