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Бизнес

Правительство обязало зарубежные «дочки» экспортеров продавать валютную выручку

Ведомости

Российские экспортеры, которые обязаны продавать часть валютной выручки, должны обеспечить выполнение этого требования своими дочерними компаниями. Это следует из опубликованного на официальном портале правовых актов постановления правительства.

Согласно документу, речь идет в том числе и о дочерних структурах, созданных по законодательству иностранных государств и расположенных за пределами России.

Постановление правительства действует до 30 апреля 2024 г. Минэкономразвития обязано в течение трех дней уведомить экспортеров о включении их в перечень, утвержденный указом президента. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сам указ и список экспортеров, обязанных продавать валюту, не будут публиковаться.

Ранее по теме: Почему власти сделали продажу валюты обязательной

11 октября президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Цели нововведения – создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка и снизить возможность для валютных спекуляций.

В указе определен конкретный перечень из 43 групп компаний – крупнейших экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Согласно документу, для этих компаний на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.

Позже правительство пояснило, что экспортеры должны будут продавать не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в российских банках. С 16 октября отдельные российские экспортеры должны будут зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной по их экспортным контрактам. Эти положения закреплены в постановлении кабмина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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