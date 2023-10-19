Правительство обязало зарубежные «дочки» экспортеров продавать валютную выручку

Позже правительство пояснило, что экспортеры должны будут продавать не менее 90% валютной выручки, зачисленной на их счета в российских банках. С 16 октября отдельные российские экспортеры должны будут зачислять на свои счета в отечественных банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной по их экспортным контрактам. Эти положения закреплены в постановлении кабмина.