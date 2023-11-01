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Минфин: средняя цена Urals в октябре составила $81,52 за баррель

Ведомости

Средняя цена на нефть российской марки Urals в октябре составила $81,52/барр., что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минфин РФ на своем сайте.

«Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 г. сложилась в размере $81,52/барр., что в 1,15 раза выше, чем в октябре 2022 г. ($70,62/барр.)», – говорится в сообщении.

За первые десять месяцев этого года средняя стоимость Urals составила $61,84/барр. , что на 22,2% меньше, чем в январе – октябре 2022 г. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в октябре 2023 г. составила $91,09.

Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену Urals на ближайшие три года. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг., средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр. В 2022 г. Urals поставлялась за границу в среднем по $79,6/барр., отмечается в пояснительной записке.

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В середине октября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд до $18,8 млрд – рекордного показателя с июля прошлого года. Общий объем нефтеэкспорта увеличился на 460 000 барр./сутки после сокращения на 150 барр./сутки в августе и составил 7,6 млн барр./сутки. Экспорт нефти вырос на 250 000 барр./сутки. Средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 до $81,8/барр., а дисконт Urals к North Sea Dated составил минимальные с марта 2022 г. $12,20/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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