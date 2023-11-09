Суд оштрафовал две иностранные компании за отказ локализовать данные россиян

Решение вынесено на судебном участке №422 Таганского района Москвы. Coinbase и AIDA International признали виновными в административном правонарушении по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации). Назначенные штрафы в 1 млн руб. – минимальные по этой статье. Компаниям грозили суммы до 6 млн руб. каждой.