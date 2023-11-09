Суд оштрафовал две иностранные компании за отказ локализовать данные россиян
В Москве мировой суд оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase и международную ассоциацию AIDA International за отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом сообщили в суде. Сумма наказания составила по 1 млн руб.
Решение вынесено на судебном участке №422 Таганского района Москвы. Coinbase и AIDA International признали виновными в административном правонарушении по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации). Назначенные штрафы в 1 млн руб. – минимальные по этой статье. Компаниям грозили суммы до 6 млн руб. каждой.
В середине октября мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. В конце августа на 50 000 руб. также оштрафовали мессенджер Telegram. Ранее суд оштрафовал за отказ локализовать данные Spotify, Apple, WhatsApp, Match Group (владеет Tinder), Airbnb, Google, Twitch, Pinterest и др.
В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По информации ТАСС, хранение персональных данных россиян локализовали около 600 представительств иностранных компаний в РФ.