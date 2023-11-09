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Бизнес

Суд оштрафовал две иностранные компании за отказ локализовать данные россиян

Ведомости

В Москве мировой суд оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase и международную ассоциацию AIDA International за отказ локализовать данные россиян в РФ. Об этом сообщили в суде. Сумма наказания составила по 1 млн руб.

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Решение вынесено на судебном участке №422 Таганского района Москвы. Coinbase и AIDA International признали виновными в административном правонарушении по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации). Назначенные штрафы в 1 млн руб. – минимальные по этой статье. Компаниям грозили суммы до 6 млн руб. каждой.

В середине октября мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. В конце августа на 50 000 руб. также оштрафовали мессенджер Telegram. Ранее суд оштрафовал за отказ локализовать данные Spotify, Apple, WhatsApp, Match Group (владеет Tinder), Airbnb, Google, Twitch, Pinterest и др.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По информации ТАСС, хранение персональных данных россиян локализовали около 600 представительств иностранных компаний в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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