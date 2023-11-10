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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах Tchibo сменить название в России на Tibio

Ведомости

Бывшее подразделение компании Tchibo в России ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит бренд Tibio. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компании в торговые сети и презентацию Tibio.

Согласно материалам, рецептура и технология производства кофе не изменятся, также компания сохранит «максимальную преемственность» дизайна упаковки. По данным Роспатента, бренд Tibio был зарегистрирован в сентябре 2023 г. 

В презентации компании говорится, что переход на новое название начнется в конце 2023 г. по мере вывода старой упаковки. Логотип Tibio будет схож по стилистике с Tchibo, также прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka. При этом линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive.

В конце 2023 г. компания также планирует представить зерновой кофе Tibio Barista в премиум-сегменте, пишет газета. Кофе будет продаваться в упаковке по 1 кг.

Немецкий производитель кофе Tchibo покинул российский рынок после начала спецоперации России на Украине. Производство кофе шло на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области, часть продукции «Чибо СНГ» импортировала с иностранных площадок. 

В июле 2022 г. «Чибо СНГ» перешел к «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. При этом доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, тогда утверждал, что до конца 2022 г. «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а после компания продолжит поставки под новым названием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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