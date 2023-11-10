«Коммерсантъ» узнал о планах Tchibo сменить название в России на Tibio
Бывшее подразделение компании Tchibo в России ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит бренд Tibio. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компании в торговые сети и презентацию Tibio.
Согласно материалам, рецептура и технология производства кофе не изменятся, также компания сохранит «максимальную преемственность» дизайна упаковки. По данным Роспатента, бренд Tibio был зарегистрирован в сентябре 2023 г.
В презентации компании говорится, что переход на новое название начнется в конце 2023 г. по мере вывода старой упаковки. Логотип Tibio будет схож по стилистике с Tchibo, также прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka. При этом линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive.
В конце 2023 г. компания также планирует представить зерновой кофе Tibio Barista в премиум-сегменте, пишет газета. Кофе будет продаваться в упаковке по 1 кг.
Немецкий производитель кофе Tchibo покинул российский рынок после начала спецоперации России на Украине. Производство кофе шло на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области, часть продукции «Чибо СНГ» импортировала с иностранных площадок.
В июле 2022 г. «Чибо СНГ» перешел к «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. При этом доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, тогда утверждал, что до конца 2022 г. «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а после компания продолжит поставки под новым названием.