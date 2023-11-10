«Коммерсантъ» узнал о планах Tchibo сменить название в России на Tibio

В июле 2022 г. «Чибо СНГ» перешел к «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. При этом доля «МВК» находится в залоге у Tchibo GmbH. Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, тогда утверждал, что до конца 2022 г. «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а после компания продолжит поставки под новым названием.