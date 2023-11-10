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Бизнес

Производитель принтеров HP начал ликвидацию российской «дочки»

Ведомости

Производитель персональных компьютеров, ноутбуков и принтеров HP Inc. начал ликвидацию своего российского юрлица «ЭйчПи Инк», следует из выписки компании в ЕГРЮЛ.

Сроком ликвидации установлено 23 октября 2024 г.

Hewlett Packard в 2015 г. разделилась на HP Inc. и HP Enterprise (НРЕ). HP Inc. занималась производством ПК, ноутбуков и принтеров, а НРЕ продавала облачные решения и серверы. Юридически компании никак связаны не были.

С начала марта 2022 г. HP Inc. перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок, а в конце мая объявила о полном сворачивании бизнеса в стране. Потери от ухода из РФ компания оценила $23 млн при выручке $63 млрд и сократившейся вдвое чистой прибыли $3,2 млрд. HPE списала убытки от ухода из России и Белоруссии в размере $126 млн во II квартале 2022 г. при выручке $6,71 млрд и чистой прибыли $250 млн.

Как отмечает РБК, к «ЭйчПи Инк» поданы иски на сумму более 150 млн руб. В частности, «Треолан» подала иск на 120,8 млн руб., а системный интегратор «Паладин» – на 30,9 млн руб. Требования связаны с взысканием неосновательного обогащения и исполнения обязательств по договорам оказания услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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