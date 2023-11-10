Производитель принтеров HP начал ликвидацию российской «дочки»

С начала марта 2022 г. HP Inc. перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок, а в конце мая объявила о полном сворачивании бизнеса в стране. Потери от ухода из РФ компания оценила $23 млн при выручке $63 млрд и сократившейся вдвое чистой прибыли $3,2 млрд. HPE списала убытки от ухода из России и Белоруссии в размере $126 млн во II квартале 2022 г. при выручке $6,71 млрд и чистой прибыли $250 млн.