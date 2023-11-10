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Бизнес

Немецкая OBI подала иск к бывшей «дочке» в России

Ведомости

Немецкая компания OBI GmbH подала иск в Арбитражный суд Московской области против бывшей российской «дочки» ООО «ОБИ ФЦ», следует из судебной картотеки. 

Исковое заявление поступило в суд 9 ноября. Подробности дела не раскрываются, иск к производству пока не принят. 

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В марте 2022 г. OBI на фоне начавшейся спецоперации объявила о прекращении деятельности в России, но российский менеджмент отказался закрывать магазины. В конце июля 2022 г. сеть была продана группе инвестиционно-строительных компаний МАХ. Впоследствии у торговой сети еще трижды менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются.

В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что ООО «ОБИ ФЦ» подала заявку на регистрацию бренда Domus. Один из партнеров компании пояснял, что, согласно условиям договора с OBI GmbH, новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в России. По его словам, они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), но процесс затянулся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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