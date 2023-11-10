Немецкая OBI подала иск к бывшей «дочке» в России
Немецкая компания OBI GmbH подала иск в Арбитражный суд Московской области против бывшей российской «дочки» ООО «ОБИ ФЦ», следует из судебной картотеки.
Исковое заявление поступило в суд 9 ноября. Подробности дела не раскрываются, иск к производству пока не принят.
В марте 2022 г. OBI на фоне начавшейся спецоперации объявила о прекращении деятельности в России, но российский менеджмент отказался закрывать магазины. В конце июля 2022 г. сеть была продана группе инвестиционно-строительных компаний МАХ. Впоследствии у торговой сети еще трижды менялись собственники. Сейчас OBI принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются.
В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что ООО «ОБИ ФЦ» подала заявку на регистрацию бренда Domus. Один из партнеров компании пояснял, что, согласно условиям договора с OBI GmbH, новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в России. По его словам, они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), но процесс затянулся.