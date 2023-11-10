Немецкая OBI подала иск к бывшей «дочке» в России

В августе 2023 г. «Ведомости» писали, что ООО «ОБИ ФЦ» подала заявку на регистрацию бренда Domus. Один из партнеров компании пояснял, что, согласно условиям договора с OBI GmbH, новые владельцы обязаны переименовать гипермаркеты в России. По его словам, они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора (он был заключен летом 2022 г.), но процесс затянулся.