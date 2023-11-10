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Бизнес

Nissan панирует продавать в Китае четыре новые модели электромобилей

Ведомости

Японский производитель автомобилей Nissan планирует до 2026 г. начать поставить на рынок Китая четыре новые модели электромобилей. О планах заявил глава компании Макото Учида, сообщает «Интерфакс».

Nissan намерена создать свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV), а также полностью электрические модели. Все разработки будет вести китайский центр исследования автопроизводителя. Компания обещает выпустить одну из моделей во второй половине 2024 г.

В планах Nissan – поставлять в Китай с 2025 г. порядка 100 000 автомобилей, в том числе новинки.

28 июля Япония ввела запрет на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридных машин. Если в июне Владивостокская таможня фиксировала порядка 30 000 автомобилей из Японии, то в сентябре показатель опустился до 8 000.

В мае 2022 г. гендиректор Nissan Макото Учида заявил о приостановке работы завода в Санкт-Петербурге. На предприятии собирали внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Полноценный перезапуск завода и массовый выпуск отечественных автомобилей под руководством «АвтоВАЗа» ожидается в 2024 г. С 17 июня на заводе производят только Lada Х-Cross 5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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