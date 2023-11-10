Nissan панирует продавать в Китае четыре новые модели электромобилей
Японский производитель автомобилей Nissan планирует до 2026 г. начать поставить на рынок Китая четыре новые модели электромобилей. О планах заявил глава компании Макото Учида, сообщает «Интерфакс».
Nissan намерена создать свой первый подключаемый гибрид (plug-in hybrid, PHEV), а также полностью электрические модели. Все разработки будет вести китайский центр исследования автопроизводителя. Компания обещает выпустить одну из моделей во второй половине 2024 г.
В планах Nissan – поставлять в Китай с 2025 г. порядка 100 000 автомобилей, в том числе новинки.
28 июля Япония ввела запрет на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридных машин. Если в июне Владивостокская таможня фиксировала порядка 30 000 автомобилей из Японии, то в сентябре показатель опустился до 8 000.
В мае 2022 г. гендиректор Nissan Макото Учида заявил о приостановке работы завода в Санкт-Петербурге. На предприятии собирали внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Полноценный перезапуск завода и массовый выпуск отечественных автомобилей под руководством «АвтоВАЗа» ожидается в 2024 г. С 17 июня на заводе производят только Lada Х-Cross 5.