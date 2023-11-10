Nissan панирует продавать в Китае четыре новые модели электромобилей

28 июля Япония ввела запрет на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридных машин. Если в июне Владивостокская таможня фиксировала порядка 30 000 автомобилей из Японии, то в сентябре показатель опустился до 8 000.