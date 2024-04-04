Цена нефти Brent превысила $90 за баррель

Кроме того, комитет приветствовал заявление РФ о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во II квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте. При этом страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе – марте, должны до 30 апреля представить в ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов.