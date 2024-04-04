/ Бизнес

Цена нефти Brent превысила $90 за баррель

Ведомости

Цена на нефть марки Brent поднялась до отметки $90/барр. 4 апреля, следует из данных торгов на бирже ICE.

По данным на 18:09 по Гринвичу (21:09 мск), стоимость июньского фьючерса на Brent составляла $90,44 (+1,22%) за баррель. Затем цена опустилась до $90,16/барр.

Двумя днями ранее, 2 апреля, стало известно, что стоимость нефти Brent увеличилась до отметки $88/барр. впервые с 30 октября 2023 г.

Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса. «Комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана обеспечить полное соответствие [рекомендованным уровням добычи нефти], а также компенсировать перепроизводство», – указано в сообщении ОПЕК.

Кроме того, комитет приветствовал заявление РФ о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во II квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте. При этом страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе – марте, должны до 30 апреля представить в ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов.

В конце ноября 2023 г. на встрече министров стран ОПЕК+ участники союза согласовали добровольное сокращение добычи ресурса на I квартал 2024 г. в объеме 2,2 млн барр./сутки. Решение было принято для поддержания стабильности котировок.

Саудовская Аравия продлила снижение производства на 1 млн барр./сутки, Россия продолжила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов и расширила его на 200 000 барр./сутки, т. е. до 500 000 барр./сутки. Казахстан принял решение снизить добычу дополнительно на 82 000 барр./сутки, Алжир – на 51 000 барр., Оман – на 42 000 барр., Кувейт – на 135 000 барр., ОАЭ – на 163 000 барр./сутки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных