Цена нефти Brent превысила $90 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась до отметки $90/барр. 4 апреля, следует из данных торгов на бирже ICE.
По данным на 18:09 по Гринвичу (21:09 мск), стоимость июньского фьючерса на Brent составляла $90,44 (+1,22%) за баррель. Затем цена опустилась до $90,16/барр.
Двумя днями ранее, 2 апреля, стало известно, что стоимость нефти Brent увеличилась до отметки $88/барр. впервые с 30 октября 2023 г.
Ранее сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания не стал давать рекомендации по изменению объема добычи нефти странам – членам альянса. «Комитет приветствовал обещание Ирака и Казахстана обеспечить полное соответствие [рекомендованным уровням добычи нефти], а также компенсировать перепроизводство», – указано в сообщении ОПЕК.
Кроме того, комитет приветствовал заявление РФ о том, что ее добровольное сокращение добычи нефти во II квартале 2024 г. будет основано на производстве, а не на экспорте. При этом страны, не выполнившие полностью взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в январе – марте, должны до 30 апреля представить в ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов.
В конце ноября 2023 г. на встрече министров стран ОПЕК+ участники союза согласовали добровольное сокращение добычи ресурса на I квартал 2024 г. в объеме 2,2 млн барр./сутки. Решение было принято для поддержания стабильности котировок.
Саудовская Аравия продлила снижение производства на 1 млн барр./сутки, Россия продолжила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов и расширила его на 200 000 барр./сутки, т. е. до 500 000 барр./сутки. Казахстан принял решение снизить добычу дополнительно на 82 000 барр./сутки, Алжир – на 51 000 барр., Оман – на 42 000 барр., Кувейт – на 135 000 барр., ОАЭ – на 163 000 барр./сутки.