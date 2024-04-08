Экспертный совет при Думе предлагает повысить утильсбор для автотранспорта
Экспертный совет при комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ предлагает ввести поэтапно растущую шкалу утилизационного сбора на автотранспорт, сельскохозяйственную, строительную и дорожную технику. Ожидается, что это позволит защитить внутренний рынок и простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание в России локальных производств, следует из пресс-релиза «АвтоВАЗа».
Заседание прошло под председательством президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова. По его словам, защитные барьеры на внутреннем рынке сейчас недостаточны. Он отметил, что предприятие на легковом рынке закрывает более трети российского рынка в штуках, а финансово контролирует лишь чуть более 9%.
«Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж. <…> В сегменте грузовиков ситуация не менее печальна – первое место в количественном и в денежном выражении уже несколько месяцев удерживает китайский производитель», – пояснил Соколов.
При сохранении такой тенденции отечественный автопром будет вынужден сокращать производство. По мнению участников совета, увеличение утильсбора простимулирует инвестиции иностранных компаний в создание локальных производств и защитит российскую автомобильную и компонентную отрасли.
«Вырастет локальное производство в России – станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок», – сказал Соколов.
В ближайшее время детализированные предложения совета будут направлены в комитет по промышленности и торговле Госдумы, говорится в пресс-релизе.
Утильсбор – разовый платеж на будущую утилизацию техники, который позиционируется как экологический. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя. В ноябре российские национальные автоконцерны просили правительство вновь перенести уплату утилизационного сбора за произведенную в 2024 г. автотехнику на конец года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обосновал необходимость этой меры проблемой оборотного капитала у компании в условиях высоких процентных ставок по кредитам. Минпромторг поддержал это предложение.