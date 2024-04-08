Экспертный совет при Думе предлагает повысить утильсбор для автотранспорта

Утильсбор – разовый платеж на будущую утилизацию техники, который позиционируется как экологический. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя. В ноябре российские национальные автоконцерны просили правительство вновь перенести уплату утилизационного сбора за произведенную в 2024 г. автотехнику на конец года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обосновал необходимость этой меры проблемой оборотного капитала у компании в условиях высоких процентных ставок по кредитам. Минпромторг поддержал это предложение.