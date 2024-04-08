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Путин поручил проработать поддержку компаний с имуществом во временном управлении

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по господдержке организаций, имущество которых находится во временном управлении. Информация об этом опубликована в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Согласно документу, кабинет министров должен представить предложения по поддержке компаний, временно находящихся в управлении Росимущества, до 1 июня.

Механизм временного управления иностранными активами в России был введен указом президента 25 апреля 2023 г. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе. Тогда Росимущество получило полномочия собственника в российских структурах финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper – 98,23% акций «Фортума» и 83,73% «Юнипро».

Возможностями президентского указа в России за 2023 г. воспользовались несколько раз, писали «Ведомости». При этом чиновники не раз заявляли, что речь о национализации принадлежащих иностранцам предприятий не идет. Механизм временного управления такого права властям не дает, подтверждали юристы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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