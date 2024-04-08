Путин поручил проработать поддержку компаний с имуществом во временном управлении
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по господдержке организаций, имущество которых находится во временном управлении. Информация об этом опубликована в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
Согласно документу, кабинет министров должен представить предложения по поддержке компаний, временно находящихся в управлении Росимущества, до 1 июня.
Механизм временного управления иностранными активами в России был введен указом президента 25 апреля 2023 г. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе. Тогда Росимущество получило полномочия собственника в российских структурах финской энергокомпании Fortum и немецкой Uniper – 98,23% акций «Фортума» и 83,73% «Юнипро».
Возможностями президентского указа в России за 2023 г. воспользовались несколько раз, писали «Ведомости». При этом чиновники не раз заявляли, что речь о национализации принадлежащих иностранцам предприятий не идет. Механизм временного управления такого права властям не дает, подтверждали юристы.