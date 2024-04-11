РБК: в российских магазинах заканчиваются Bacardi, Grey Goose и Bombay Sapphire
Поставки продукции Bacardi Limited прекратились в начале 2023 г., но в России успели сформировать значительные запасы, которые направлялись, в основном, в заведения общепита. Сейчас запасы подходят к концу, сообщает издание по ссылкой на гендиректора AST Леонида Рафаилова.
Компания продолжает поставки вермута и игристых вин под брендом Martini – продукции итальянского подразделения компании. Также на рынке остались виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два разливаются в России.
В 2023 г. российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило чистую прибыль до 1,5 млрд руб. Объем товарных запасов компании на конец 2023 г. составил 6,4 млрд руб., (в начале года – 2,1 млрд руб.) Также выросла покупная стоимость проданных товаров – с 20,3 млрд руб. в 2022 г. до 27,6 млрд руб. в 2023 г. Всего расходы по обычным видам деятельности «Бакарди Рус» выросли почти на 10 млрд до 36,2 млрд руб. Источник РБК также сообщил, что в конце 2023 г. Bacardi подняла отгрузочные цены на 10%.
Летом 2023 г. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Bacardi Limited в перечень «международных спонсоров войны», в связи с тем, что она продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников. Российское подразделение «Бакарди Рус» воспользовалось уходом ряда ведущих алкогольных брендов и за год спецоперации импортировало товаров на $169 млн. За 2022 г. выручка компании выросла на 8,5% до 32,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,7 млрд руб. Соответственно, Bacardi продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживает ее экономику, заключили в НАПК.
За несколько дней до этого газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что компания продолжает ввозить в Россию водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patron и вермут под брендом Martini и др. Также газета обратила внимание на рост чистой прибыли российского подразделения.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупных производителей алкоголя приостановили поставки продукции в РФ. В их числе – Pernod Ricard (Absolut, Jameson, Ararat), Diageo (Bailey’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и др. В ноябре 2022 г. Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в страну. В перечень вошли бренды Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Jack Daniel’s и др.