РБК: в российских магазинах заканчиваются Bacardi, Grey Goose и Bombay Sapphire

Летом 2023 г. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Bacardi Limited в перечень «международных спонсоров войны», в связи с тем, что она продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников. Российское подразделение «Бакарди Рус» воспользовалось уходом ряда ведущих алкогольных брендов и за год спецоперации импортировало товаров на $169 млн. За 2022 г. выручка компании выросла на 8,5% до 32,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,7 млрд руб. Соответственно, Bacardi продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживает ее экономику, заключили в НАПК.