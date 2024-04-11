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В «Центрэнерго» сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Ведомости

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена в результате атаки войск РФ, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Центрэнерго».

«Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы», – сообщил агентству председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота.

Отмечается, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра в 45 км от Киева. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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