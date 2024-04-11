В «Центрэнерго» сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена в результате атаки войск РФ, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Центрэнерго».
«Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы», – сообщил агентству председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота.
Отмечается, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра в 45 км от Киева. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.