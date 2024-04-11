В «Центрэнерго» сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра в 45 км от Киева. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.