«Полярный литий» получил лицензию на экспорт образцов литиевой руды
Экспорт образцов предназначен для технологических исследований руд. Лицензия на экспорт будет действовать до 31 декабря текущего года.
В феврале 2023 г. «Полярный литий» в результате аукциона получил право пользования Колмозерским месторождением лития в Мурманское области, которое является крупнейшим в России.
Сейчас в России имеются мощности по переработке литиевого сырья, но большая его часть (около 8500 т) поставляется на условиях толлинга и в виде полученного гидроксида лития и металлического лития отправляется зарубежным компаниям в Европу и страны АТР.
28 марта Минприроды России разработало перечни дефицитных видов твердых полезных ископаемых и продукции с высокой долей добавленной стоимости из этого сырья, куда вошел литий. Как пояснил министр природы Александр Козлов, власти намерены переориентировать геологоразведку и создать условия для ускоренного запуска в России новых проектов по добыче и переработке дефицитного сырья.