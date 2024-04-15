РБК: ФССП потребовала изъять в доход государства часть Four Seasons в Москве
Бенфериаром галереи считается бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин. Из выписки следует, что помещения были арестованы 3 апреля. По данным Росреестра, под ограничения попал не только «Модный сезон», но и 34 700 кв. м отеля Four Seasons, который расположен в том же здании. Собственником этой площади выступает компания ООО «Форси».
Арест был наложен на основании определения Мещанского суда от 19 марта. Согласно информации в судебной картотеке, истцом в деле выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А. А. Васильев. Он просит изъять в пользу государства движимое и недвижимое имущество Хотина. Подробности в карточке дела не раскрываются. Следующее судебное заседание назначено на 24 мая.
В пресс-службе ФССП сообщили, что с материалами дела вправе знакомиться должник и взыскатель или их официальные представители. Представитель Хотина заявил, что иски не основаны на нормах права, а требования являются незаконными.
Ранее «Ведомости» писали, что Васильев подал в суд 13 исков к Хотину и связанным с ним структурам. Речь идет о более 50 компаниях, которым, под подсчетам газеты, принадлежит свыше 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.
Часть этих активов стоимостью порядка 70–80 млрд руб. была арестована по требованию Генпрокуратуры еще в декабре 2022 г. Обеспечительные меры на эти объекты могли быть наложены в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ними.