РБК: ФССП потребовала изъять в доход государства часть Four Seasons в Москве

Ранее «Ведомости» писали, что Васильев подал в суд 13 исков к Хотину и связанным с ним структурам. Речь идет о более 50 компаниях, которым, под подсчетам газеты, принадлежит свыше 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве. Среди активов – бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м) на Угрешской улице, офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м) на Алтуфьевском шоссе, «Красный богатырь» (135 000 кв. м) на ул. Краснобогатырской, Cherry Tower (120 000 кв. м) на ул. Профсоюзной, торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и «Горбушкин двор» (60 000 кв. м) в Багратионовском проезде.