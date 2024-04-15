«Кристалл» начнет производить ром из доминиканского сырья в России

10 апреля «Ведомости» писали, что Минфин России предложил включить ром в реестр напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена (МРЦ), и определить для него отметку в 403 руб. за 0,5 л. Ведомство также выступает за повышение МРЦ на водку, коньяк и бренди. Это следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативных актов. Общественное обсуждение этого предложения будет идти до 24 апреля.