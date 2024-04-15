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«Кристалл» начнет производить ром из доминиканского сырья в России

Компания подписала соглашение об этом с зарубежным поставщиком
Ведомости

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» 15 апреля подписал соглашение с доминиканской компанией для поставок ромочного дистиллята в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал владелец компании Павел Победкин. Название зарубежного производителя Победкин не назвал из-за соглашения о конфиденциальности и санкций западных стран.

На основе доминиканского сырья «Кристалл» будет производить собственный ром. Первые отгрузки напитка в торговые сети планируются в августе 2024 г., сообщил Победкин. Всего мощность розлива составит около 2500-3000 дал рома в месяц (50 000-60 000 бутылок емкостью 0,5 л), также уточнил он. Ориентировочная цена на полках составит около 700 руб. за бутылку 0,5 л, что, по словам Победкина, примерно вдвое дешевле импортных аналогов.

В течение 2025-2026 гг. компания планирует увеличивать объемы выпуска рома в среднем на 40% в год. Сейчас компания ведет переговоры о розливе и с другими производителями из Доминиканы и иных стран Карибского бассейна.

«После вывода на рынок еще нескольких брендов в перспективе мы рассчитываем занять около 15% внутреннего российского рынка рома. Развивать контрактное производство алкоголя из готового сырья в России сегодня стало гораздо выгоднее, чем импортировать готовый продукт», – рассказал Победкин.

11 апреля РБК сообщал, что в российских розничных сетях почти закончились ключевые бренды последней оставшейся в России транснациональной алкогольной компании Bacardi Limited – ром Bacardi, водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire и другие напитки. Поставки продукции Bacardi Limited прекратились в начале 2023 г. Ранее на фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупных производителей алкоголя также приостановили импорт в РФ.

10 апреля «Ведомости» писали, что Минфин России предложил включить ром в реестр напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена (МРЦ), и определить для него отметку в 403 руб. за 0,5 л. Ведомство также выступает за повышение МРЦ на водку, коньяк и бренди. Это следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативных актов. Общественное обсуждение этого предложения будет идти до 24 апреля.

Повысить МРЦ на спиртные напитки Минфин просил Союз производителей алкогольной продукции в начале октября прошлого года. Тогда обсуждалась ставка на уровне 7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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