В России запустят платформу для торговли автомобилями между дилерами

В I квартале 2024 г. было продано 330 692 новых легковых автомобиля, что почти вдвое больше, чем в тот же период прошлого года. Лидером на рынке остается «АвтоВАЗ», но его доля в январе – марте снизилась до 27,5% (против 37% годом ранее). При этом продажи компании за этот период выросли на 43% до 90 870 машин.