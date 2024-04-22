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В России запустят платформу для торговли автомобилями между дилерами

Ведомости

До конца 2024 г. ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) запустит онлайн-платформу для торговли автомобилями между дилерами. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

Проект «Платформа РоАД b2b» представляет собой аукционную площадку по продаже новых и подержанных авто между дилерами. Отдельно также будет проводиться аукцион битых машин. Подщеколдин уточнил, что физлицам платформа будет недоступна. 

Размещение объявления о продаже автомобиля в сервисе будет платным – от 500 до 1000 руб. На первом этапе предполагается выставить на аукцион порядка 150 000 машин, говорится в презентации проекта.

В I квартале 2024 г. было продано 330 692 новых легковых автомобиля, что почти вдвое больше, чем в тот же период прошлого года. Лидером на рынке остается «АвтоВАЗ», но его доля в январе – марте снизилась до 27,5% (против 37% годом ранее). При этом продажи компании за этот период выросли на 43% до 90 870 машин.

Число проданных легковых автомобилей с пробегом в I квартале 2024 г. составило почти 1,23 млн. Это на 2,2% меньше, чем за первые три месяца 2023 г.

Полная версия материала «Автодилеры создают платформу для торговли автомобилями между собой» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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