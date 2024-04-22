В России запустят платформу для торговли автомобилями между дилерами
До конца 2024 г. ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) запустит онлайн-платформу для торговли автомобилями между дилерами. Об этом «Ведомостям» рассказал президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.
Проект «Платформа РоАД b2b» представляет собой аукционную площадку по продаже новых и подержанных авто между дилерами. Отдельно также будет проводиться аукцион битых машин. Подщеколдин уточнил, что физлицам платформа будет недоступна.
Размещение объявления о продаже автомобиля в сервисе будет платным – от 500 до 1000 руб. На первом этапе предполагается выставить на аукцион порядка 150 000 машин, говорится в презентации проекта.
В I квартале 2024 г. было продано 330 692 новых легковых автомобиля, что почти вдвое больше, чем в тот же период прошлого года. Лидером на рынке остается «АвтоВАЗ», но его доля в январе – марте снизилась до 27,5% (против 37% годом ранее). При этом продажи компании за этот период выросли на 43% до 90 870 машин.
Число проданных легковых автомобилей с пробегом в I квартале 2024 г. составило почти 1,23 млн. Это на 2,2% меньше, чем за первые три месяца 2023 г.
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