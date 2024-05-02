Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Суд постановил взыскать с Дремлюги и ряда компаний 17,4 млрд рублей ущерба

Ведомости

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к предпринимателю Дмитрию Дремлюге и нескольким аффилированным компаниям о возмещении ущерба за незаконную добычу водных биоресурсов на 17,4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее «Известия» писали, что речь идет о подконтрольных Дремлюге компаниях «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Рыбный остров», «Мерлион» и др.

В начале марта Генпрокуратура подала два иска в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать с нескольких десятков рыболовных компаний 376 млрд руб. и национализировать их. Среди ответчиков числились 31 рыболовная компания и 29 физлиц, включая «крабовых королей» – бизнесменов Дмитрия Дремлюги и Олега Кана.

21 марта суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 358,7 млрд руб. с дальневосточных рыбопромышленников. «РИА Новости» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры сообщили, что в счет погашения ущерба суд обратил в доход государства имущество на 21 млрд руб. 

Дремлюга будучи гражданином Украины уже около 10 лет живет за границей. По данным прокуратуры, до последнего времени он вел бизнес в России и выводил деньги из страны. У Кана есть вид на жительство Южной Кореи, он не является налоговым резидентом РФ. В марте защита сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г., но Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. 26 апреля Приморский краевой суд заочно приговорил его к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных