Суд постановил взыскать с Дремлюги и ряда компаний 17,4 млрд рублей ущерба
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к предпринимателю Дмитрию Дремлюге и нескольким аффилированным компаниям о возмещении ущерба за незаконную добычу водных биоресурсов на 17,4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее «Известия» писали, что речь идет о подконтрольных Дремлюге компаниях «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Рыбный остров», «Мерлион» и др.
В начале марта Генпрокуратура подала два иска в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать с нескольких десятков рыболовных компаний 376 млрд руб. и национализировать их. Среди ответчиков числились 31 рыболовная компания и 29 физлиц, включая «крабовых королей» – бизнесменов Дмитрия Дремлюги и Олега Кана.
21 марта суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 358,7 млрд руб. с дальневосточных рыбопромышленников. «РИА Новости» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры сообщили, что в счет погашения ущерба суд обратил в доход государства имущество на 21 млрд руб.
Дремлюга будучи гражданином Украины уже около 10 лет живет за границей. По данным прокуратуры, до последнего времени он вел бизнес в России и выводил деньги из страны. У Кана есть вид на жительство Южной Кореи, он не является налоговым резидентом РФ. В марте защита сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г., но Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. 26 апреля Приморский краевой суд заочно приговорил его к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму.