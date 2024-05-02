Суд постановил взыскать с Дремлюги и ряда компаний 17,4 млрд рублей ущерба

Дремлюга будучи гражданином Украины уже около 10 лет живет за границей. По данным прокуратуры, до последнего времени он вел бизнес в России и выводил деньги из страны. У Кана есть вид на жительство Южной Кореи, он не является налоговым резидентом РФ. В марте защита сообщила о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 г., но Генпрокуратура сочла смерть Кана инсценировкой. 26 апреля Приморский краевой суд заочно приговорил его к 17 годам колонии строгого режима за убийство по найму.