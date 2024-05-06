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Импорт угля в Индию из России составил около 15 млн тонн в 2023 году

Ведомости

Импорт угля из России в Индию составил 15,1 млн т в 2023-2024 финансовом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию BigMint.

Доля России в общем импорте Индии выросла до 21% в прошлом финансовом году и составила 73,2 млн т, а импорт увеличился почти в три раза с 2021 г., достигнув 15,1 млн т. Как причину роста эксперты называют высокие скидки на сырье от России.

Ранее правительство России отменило экспортные пошлины на уголь на четыре месяца – с 1 мая по 31 августа 2024 г. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. В сообщении уточняется, что гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 руб. за доллар пошлина нулевая.

«Ведомости» также писали, что доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г. Таким образом, доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась за год с 61,4 до 54,1%. В январе – феврале 2022 г. доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, составляла 75,4%, генерирующих убытки – 24,6%.

Резкое падение прибыльности сектора происходит на фоне снижения экспортных цен на уголь. По данным биржи ICE, азиатский бенчмарк – цена энергоугля в австралийском Ньюкасле на базисе FOB («с погрузкой на судно») – в конце февраля 2024 г. находился на уровне $130 за 1 т. В конце февраля 2023 г. котировка составляла $190 за 1 т, а годом ранее в том же месяце – $240 за 1 т. 26 апреля июльские фьючерсы торговались по $142 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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