Импорт угля в Индию из России составил около 15 млн тонн в 2023 году
Импорт угля из России в Индию составил 15,1 млн т в 2023-2024 финансовом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию BigMint.
Доля России в общем импорте Индии выросла до 21% в прошлом финансовом году и составила 73,2 млн т, а импорт увеличился почти в три раза с 2021 г., достигнув 15,1 млн т. Как причину роста эксперты называют высокие скидки на сырье от России.
Ранее правительство России отменило экспортные пошлины на уголь на четыре месяца – с 1 мая по 31 августа 2024 г. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. В сообщении уточняется, что гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 руб. за доллар пошлина нулевая.
«Ведомости» также писали, что доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г. Таким образом, доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась за год с 61,4 до 54,1%. В январе – феврале 2022 г. доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, составляла 75,4%, генерирующих убытки – 24,6%.
Резкое падение прибыльности сектора происходит на фоне снижения экспортных цен на уголь. По данным биржи ICE, азиатский бенчмарк – цена энергоугля в австралийском Ньюкасле на базисе FOB («с погрузкой на судно») – в конце февраля 2024 г. находился на уровне $130 за 1 т. В конце февраля 2023 г. котировка составляла $190 за 1 т, а годом ранее в том же месяце – $240 за 1 т. 26 апреля июльские фьючерсы торговались по $142 за 1 т.