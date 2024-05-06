Импорт угля в Индию из России составил около 15 млн тонн в 2023 году

Резкое падение прибыльности сектора происходит на фоне снижения экспортных цен на уголь. По данным биржи ICE, азиатский бенчмарк – цена энергоугля в австралийском Ньюкасле на базисе FOB («с погрузкой на судно») – в конце февраля 2024 г. находился на уровне $130 за 1 т. В конце февраля 2023 г. котировка составляла $190 за 1 т, а годом ранее в том же месяце – $240 за 1 т. 26 апреля июльские фьючерсы торговались по $142 за 1 т.