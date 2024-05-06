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Чистая прибыль МТС за 2023 год по РСБУ выросла на 54%

Ведомости

Чистая прибыль МТС за 2023 г. по РСБУ выросла на 54% до 48 млрд руб., следует из отчетности компании.

Годом ранее чистая прибыль компании по РСБУ составляла 31,278 млрд руб. Выручка компании выросла на 7,8% в годовом выражении и составила 422 млрд руб. Себестоимость продаж МТС увеличилась на 7% до 202 млрд руб.

В конце апреля сотовый оператор сообщил, что предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг. МТС предложила выкупить до 83 932 026 акций, или 4,2% всех бумаг в обращении. Цена – 95 руб. за акцию. Таким образом, компания планирует потратить на выкуп до 7,97 млрд руб. собственных средств. Покупателем бумаг станет «дочка» МТС – ООО «Стрим Диджитал». Крайний срок подачи тендерных заявок – 12:00 мск 28 мая.

19 апреля «дочка» МТС – «МТС-банк» – объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже на уровне от 2350 до 2500 руб. за акцию и начале приема заявок от инвесторов. Базовый размер размещения составит 10 млрд руб. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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