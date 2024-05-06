Чистая прибыль МТС за 2023 год по РСБУ выросла на 54%
Годом ранее чистая прибыль компании по РСБУ составляла 31,278 млрд руб. Выручка компании выросла на 7,8% в годовом выражении и составила 422 млрд руб. Себестоимость продаж МТС увеличилась на 7% до 202 млрд руб.
В конце апреля сотовый оператор сообщил, что предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг. МТС предложила выкупить до 83 932 026 акций, или 4,2% всех бумаг в обращении. Цена – 95 руб. за акцию. Таким образом, компания планирует потратить на выкуп до 7,97 млрд руб. собственных средств. Покупателем бумаг станет «дочка» МТС – ООО «Стрим Диджитал». Крайний срок подачи тендерных заявок – 12:00 мск 28 мая.
19 апреля «дочка» МТС – «МТС-банк» – объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже на уровне от 2350 до 2500 руб. за акцию и начале приема заявок от инвесторов. Базовый размер размещения составит 10 млрд руб. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.