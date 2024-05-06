Чистая прибыль МТС за 2023 год по РСБУ выросла на 54%

19 апреля «дочка» МТС – «МТС-банк» – объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже на уровне от 2350 до 2500 руб. за акцию и начале приема заявок от инвесторов. Базовый размер размещения составит 10 млрд руб. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.