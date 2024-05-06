Госдума одобрила в первом чтении создание СЭЗ в приграничных регионах
Госдума в первом чтении приняла законопроекты о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях, граничащих с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями и с Украиной. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроекты были внесены на рассмотрение правительством РФ. Изменения предлагается внести в федеральный закон о СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что инвесторы, вкладывающие средства в развитие приграничных территорий, их промышленность и логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, а также льготы по уплате страховых взносов.
Границы СЭЗ определит правительство РФ. По словам председателя думского комитета по экономической политике Максима Топилина, преференции затронут около 300 предприятий, передает пресс-служба ГД. Курировать эффективность функционирования режима СЭЗ на федеральном уровне будет Минэкономразвития России.
«Потенциальные расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов от принятия законопроекта в настоящее время оценить невозможно. Вместе с тем принятие законопроекта однозначно положительно повлияет на достижение целей государственных программ РФ», – говорится в пояснительной записке.
О том, что кабмин подготовил законопроект о распространении режима СЭЗ на приграничные регионы, в начале апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такая мера необходима, чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и восстановить экономику, пояснял он.
Премьер-министр напомнил, что предприниматели, зарегистрировавшиеся или открывшие филиалы на территориях СЭЗ, в течение 10 лет не будут обязаны платить налог на прибыль в федеральный бюджет, а также им предусмотрена скидка по платежам в бюджета региона. Кроме того, на три года бизнес в зонах СЭЗ при условии поддержки региональных властей освобождается от земельного налога и платит страховые взносы по пониженным тарифам. Таможенные процедуры в СЭЗ идут по особому правовому режиму.
Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим будет действовать до 31 января 2050 г. и может быть продлен.