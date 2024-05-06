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Госдума одобрила в первом чтении создание СЭЗ в приграничных регионах

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях, граничащих с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями и с Украиной. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроекты были внесены на рассмотрение правительством РФ. Изменения предлагается внести в федеральный закон о СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что инвесторы, вкладывающие средства в развитие приграничных территорий, их промышленность и логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, а также льготы по уплате страховых взносов.

Границы СЭЗ определит правительство РФ. По словам председателя думского комитета по экономической политике Максима Топилина, преференции затронут около 300 предприятий, передает пресс-служба ГД. Курировать эффективность функционирования режима СЭЗ на федеральном уровне будет Минэкономразвития России.

«Потенциальные расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов от принятия законопроекта в настоящее время оценить невозможно. Вместе с тем принятие законопроекта однозначно положительно повлияет на достижение целей государственных программ РФ», – говорится в пояснительной записке.

О том, что кабмин подготовил законопроект о распространении режима СЭЗ на приграничные регионы, в начале апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такая мера необходима, чтобы снизить нагрузку на компании, сохранить рабочие места и восстановить экономику, пояснял он.

Премьер-министр напомнил, что предприниматели, зарегистрировавшиеся или открывшие филиалы на территориях СЭЗ, в течение 10 лет не будут обязаны платить налог на прибыль в федеральный бюджет, а также им предусмотрена скидка по платежам в бюджета региона. Кроме того, на три года бизнес в зонах СЭЗ при условии поддержки региональных властей освобождается от земельного налога и платит страховые взносы по пониженным тарифам. Таможенные процедуры в СЭЗ идут по особому правовому режиму.

Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании СЭЗ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Режим будет действовать до 31 января 2050 г. и может быть продлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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