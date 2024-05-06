Госдума одобрила в первом чтении создание СЭЗ в приграничных регионах

Премьер-министр напомнил, что предприниматели, зарегистрировавшиеся или открывшие филиалы на территориях СЭЗ, в течение 10 лет не будут обязаны платить налог на прибыль в федеральный бюджет, а также им предусмотрена скидка по платежам в бюджета региона. Кроме того, на три года бизнес в зонах СЭЗ при условии поддержки региональных властей освобождается от земельного налога и платит страховые взносы по пониженным тарифам. Таможенные процедуры в СЭЗ идут по особому правовому режиму.