Володин прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию
Американская сеть кофеен, которая после начала спецоперации на Украине ушла из РФ, теперь пытается вернуться и уже подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, но России такие компании не нужны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вероятно, имея в виду Starbucks.
«В 2021 г. выручка этой компании в нашей стране превышала 5 млрд руб. Когда она уходила с российского рынка, ее руководство громко говорило о своих "миссии и ценностях", а также о планах направлять заработанное киевскому режиму. В нашей стране они с такими ценностями и заявлениями не нужны», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что иностранные компании, желающие вернуться в РФ, могут попробовать это сделать, но им будет непросто из-за конкуренции с российским бизнесом.
Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в стране, а затем приняла решение полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб.
В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также широко известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.