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Володин прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию

Ведомости

Американская сеть кофеен, которая после начала спецоперации на Украине ушла из РФ, теперь пытается вернуться и уже подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, но России такие компании не нужны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вероятно, имея в виду Starbucks.

«В 2021 г. выручка этой компании в нашей стране превышала 5 млрд руб. Когда она уходила с российского рынка, ее руководство громко говорило о своих "миссии и ценностях", а также о планах направлять заработанное киевскому режиму. В нашей стране они с такими ценностями и заявлениями не нужны», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что иностранные компании, желающие вернуться в РФ, могут попробовать это сделать, но им будет непросто из-за конкуренции с российским бизнесом.

Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в стране, а затем приняла решение полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб.

В конце июля 2022 г. ресторатор Антон Пинский и предприниматель Тимур Юнусов, также широко известный как рэпер Тимати, выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Первая точка под названием Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа 2022 г.

4 июня «Ведомости» писали, что Starbucks Corporation, продавшая торговые точки в России, в конце мая подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Юнусов в кулуарах ПМЭФа заявил «РИА Новости», что не в курсе планов американской сети о возможном возвращении на российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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