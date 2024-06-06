Володин прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию

Сеть Starbucks работала в России с 2007 по 2022 г. После начала спецоперации на Украине она сначала приостановила свою деятельность в стране, а затем приняла решение полностью уйти и закрыть 130 своих кофеен, где работало около 2000 человек. Выручка по РСБУ компании «Кофе Сирена» (юрлицо Starbucks в России) в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб., чистая прибыль составила 199 млн руб.