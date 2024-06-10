Губернатор Липецкой области оценил ущерб урожаю от заморозков в 3 млрд рублей
Ущерб сельскому хозяйству Липецкой области от заморозков составил 3 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в рамках блиц-интервью «Ведомости. Страна» на полях ПМЭФ-2024.
«Нам пришлось пересеивать 44 000 га озимых, а безвозвратные потери по ягодам и плодам составили почти 60%, но думаю, что на самом деле еще больше. По нашим оценкам, общий объем потерь составил 3 млрд руб.», – сказал он.
Артамонов отметил, что область нуждается в помощи федерального центра. По его словам, это необходимо, чтобы не возникло дефицита яблок.
Он уточнил, что сельхозпредприятия уже обратились к региональным властям. Производители пшеницы уже начали получать страховые выплаты, но остаются еще 30 предприятий, занимающихся плодово-овощной продукцией, инструментарий поддержки которых «не такой широкий», пояснил губернатор.
Майские заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая плодово-ягодных культур. Артамонов сообщал, что власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.