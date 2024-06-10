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Губернатор Липецкой области оценил ущерб урожаю от заморозков в 3 млрд рублей

Ведомости

Ущерб сельскому хозяйству Липецкой области от заморозков составил 3 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в рамках блиц-интервью «Ведомости. Страна» на полях ПМЭФ-2024.

«Нам пришлось пересеивать 44 000 га озимых, а безвозвратные потери по ягодам и плодам составили почти 60%, но думаю, что на самом деле еще больше. По нашим оценкам, общий объем потерь составил 3 млрд руб.», – сказал он. 

Артамонов отметил, что область нуждается в помощи федерального центра. По его словам, это необходимо, чтобы не возникло дефицита яблок.

Он уточнил, что сельхозпредприятия уже обратились к региональным властям. Производители пшеницы уже начали получать страховые выплаты, но остаются еще 30 предприятий, занимающихся плодово-овощной продукцией, инструментарий поддержки которых «не такой широкий», пояснил губернатор.

Майские заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая плодово-ягодных культур. Артамонов сообщал, что власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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