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Knauf передаст бизнес в РФ местному менеджменту с возможностью обратного выкупа

Ведомости

Германский производитель стройматериалов Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту с возможностью обратного выкупа. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом – возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», – сказал Евтухов.

О планах уйти из РФ после 30 лет работы в стране Knauf Group объявила 22 апреля. Пояснялось, что компания намерена перевести российский бизнес под местное управление, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников. Для процедуры необходимо получить одобрение российских ведомств.

В начале апреля германский телеканал ARD показал репортаж о том, что Knauf якобы участвует в восстановлении Мариуполя в Донецкой народной республике. В пресс-службе компании тогда отвергли обвинения. 22 апреля «РИА Новости» сообщили, что прокуратура Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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