Knauf передаст бизнес в РФ местному менеджменту с возможностью обратного выкупа

В начале апреля германский телеканал ARD показал репортаж о том, что Knauf якобы участвует в восстановлении Мариуполя в Донецкой народной республике. В пресс-службе компании тогда отвергли обвинения. 22 апреля «РИА Новости» сообщили, что прокуратура Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя.