Knauf передаст бизнес в РФ местному менеджменту с возможностью обратного выкупа
Германский производитель стройматериалов Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту с возможностью обратного выкупа. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом – возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», – сказал Евтухов.
О планах уйти из РФ после 30 лет работы в стране Knauf Group объявила 22 апреля. Пояснялось, что компания намерена перевести российский бизнес под местное управление, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников. Для процедуры необходимо получить одобрение российских ведомств.
В начале апреля германский телеканал ARD показал репортаж о том, что Knauf якобы участвует в восстановлении Мариуполя в Донецкой народной республике. В пресс-службе компании тогда отвергли обвинения. 22 апреля «РИА Новости» сообщили, что прокуратура Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя.