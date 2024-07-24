Средняя цена на мороженое в России выросла на 15% за год
Во II квартале 2024 г. на фоне жары средневзвешенная цена мороженого составила 732 руб. за 1 кг, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак». Это на 15,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда цена находилась на уровне 635 руб.
Средняя цена за 1 кг мороженого в I квартале 2024 г. составила 703 руб., то есть ко II кварталу произошел рост на 4,1%.
«Традиционно с наступлением сезона произошел рост как предложения, так и спроса. Мы фиксируем, что продажи мороженого за квартал выросли на 112%. Производство увеличилось на 77% за три месяца и составило 195 млн кг за апрель – июнь», – рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развитий перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина.
Аналитики «Честного знака» выяснили, что наибольший объем мороженого на 1000 человек населения во II квартале был продан в Московской (444 кг), Ленинградской (443 кг), Новгородской (357 кг), Псковской (351 кг) и Тверской (336 кг) областях.
В конце марта Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил, что в 2023 г. объем производства мороженого в России увеличился на 13% и достиг рекордных значений. «Интерфакс» тогда уточнял, что в прошлом году было выпущено 524 000 т мороженого. Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленному Союзмолоком, информагентством Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting, консолидация рынка мороженого выросла на 10% за последние пять лет (с 35% до 45%). По итогам 2023 г. пять производителей заняли более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом.