Средняя цена на мороженое в России выросла на 15% за год

В конце марта Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил, что в 2023 г. объем производства мороженого в России увеличился на 13% и достиг рекордных значений. «Интерфакс» тогда уточнял, что в прошлом году было выпущено 524 000 т мороженого. Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленному Союзмолоком, информагентством Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting, консолидация рынка мороженого выросла на 10% за последние пять лет (с 35% до 45%). По итогам 2023 г. пять производителей заняли более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом.