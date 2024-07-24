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Средняя цена на мороженое в России выросла на 15% за год

Ведомости

Во II квартале 2024 г. на фоне жары средневзвешенная цена мороженого составила 732 руб. за 1 кг, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак». Это на 15,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда цена находилась на уровне 635 руб.

Средняя цена за 1 кг мороженого в I квартале 2024 г. составила 703 руб., то есть ко II кварталу произошел рост на 4,1%.

«Традиционно с наступлением сезона произошел рост как предложения, так и спроса. Мы фиксируем, что продажи мороженого за квартал выросли на 112%. Производство увеличилось на 77% за три месяца и составило 195 млн кг за апрель – июнь», – рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развитий перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Кузьмина.

Аналитики «Честного знака» выяснили, что наибольший объем мороженого на 1000 человек населения во II квартале был продан в Московской (444 кг), Ленинградской (443 кг), Новгородской (357 кг), Псковской (351 кг) и Тверской (336 кг) областях.

В конце марта Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил, что в 2023 г. объем производства мороженого в России увеличился на 13% и достиг рекордных значений. «Интерфакс» тогда уточнял, что в прошлом году было выпущено 524 000 т мороженого. Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленному Союзмолоком, информагентством Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting, консолидация рынка мороженого выросла на 10% за последние пять лет (с 35% до 45%). По итогам 2023 г. пять производителей заняли более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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