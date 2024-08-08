Китай подтвердил обнаружение крупного месторождения природного газа

Месторождению присвоили название Линшуй 36-1. Издание отмечает, что Линшуй 36-1 – первое крупное сверхузкое месторождение находящееся на большой глубине. Согласно информации Китайской национальной морской нефтяной корпорации CNOOC, всего в бассейне Южно-Китайского моря может находиться до 1 трлн куб. м газа.