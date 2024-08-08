Китай подтвердил обнаружение крупного месторождения природного газа
Китай подтвердил обнаружение крупного газового месторождения в Южно-Китайском море. По оценкам китайской стороны, его запасы превышают 100 млрд кубометров. Об этом сообщает South China Morning Post.
Месторождению присвоили название Линшуй 36-1. Издание отмечает, что Линшуй 36-1 – первое крупное сверхузкое месторождение находящееся на большой глубине. Согласно информации Китайской национальной морской нефтяной корпорации CNOOC, всего в бассейне Южно-Китайского моря может находиться до 1 трлн куб. м газа.
«Компания будет продолжать активизировать разведку и разработку углеводородных ресурсов в Южно-Китайском море и повышать наши возможности по энергоснабжению», – заявил исполнительный директор CNOOC Чжоу Синьхуай.
20 мая стало известно о наращивании поставок российского газа в Китай. По итогам января – апреля 2024 г. Россия увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 13,2%.