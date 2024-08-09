Samsung отзывает более 1,1 млн электроплит после сообщений о пожарах

Речь идет о 30 моделях, проданных в США с 2013 г. На сайте комиссии поясняется, что ручки управления, расположенные на передней панели плит, могут быть активированы при случайном контакте с людьми или домашними животными. Если в этот момент на плите или рядом с ней будут находиться легковоспламеняющиеся предметы, то может произойти возгорание.