Samsung отзывает более 1,1 млн электроплит после сообщений о пожарах
Компания Samsung Electronics America, Inc. отзывает около 1,12 электрических плит после сообщений о возгораниях, в результате которых пострадали люди и погибли животные. Об этом сообщается на сайте комиссии по безопасности потребительских товаров США.
Речь идет о 30 моделях, проданных в США с 2013 г. На сайте комиссии поясняется, что ручки управления, расположенные на передней панели плит, могут быть активированы при случайном контакте с людьми или домашними животными. Если в этот момент на плите или рядом с ней будут находиться легковоспламеняющиеся предметы, то может произойти возгорание.
«Эти плиты стали причиной примерно 250 пожаров. По меньшей мере 18 пожаров нанесли значительный материальный ущерб. Сообщалось о примерно 40 травмах, восемь из которых потребовали медицинской помощи, а также были сообщения о семи пожарах, в результате которых погибли домашние животные», – сообщила комиссия.
В сентябре 2016 г. Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке. Компания пообещала заменить дефектные смартфоны новыми. Продажи Note 7 во всем мире были приостановлены.