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Samsung отзывает более 1,1 млн электроплит после сообщений о пожарах

Ведомости

Компания Samsung Electronics America, Inc. отзывает около 1,12 электрических плит после сообщений о возгораниях, в результате которых пострадали люди и погибли животные. Об этом сообщается на сайте комиссии по безопасности потребительских товаров США.

Речь идет о 30 моделях, проданных в США с 2013 г. На сайте комиссии поясняется, что ручки управления, расположенные на передней панели плит, могут быть активированы при случайном контакте с людьми или домашними животными. Если в этот момент на плите или рядом с ней будут находиться легковоспламеняющиеся предметы, то может произойти возгорание.

«Эти плиты стали причиной примерно 250 пожаров. По меньшей мере 18 пожаров нанесли значительный материальный ущерб. Сообщалось о примерно 40 травмах, восемь из которых потребовали медицинской помощи, а также были сообщения о семи пожарах, в результате которых погибли домашние животные», – сообщила комиссия.

На сайте Samsung говорится, что компания в рамках добровольного отзыва готова предоставить потребителям бесплатные фиксаторы ручек и крышки в качестве дополнительной меры безопасности для электроплит перечисленных моделей.

В сентябре 2016 г. Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке. Компания пообещала заменить дефектные смартфоны новыми. Продажи Note 7 во всем мире были приостановлены.

В ноябре того же года Samsung также добровольно отозвала в США 2,8 млн стиральных машин с вертикальной загрузкой, крышка которых может внезапно оторваться. Компания получила более 700 жалоб на это. Девять человек получили травмы, у одного из них была сломана челюсть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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