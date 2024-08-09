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Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Ведомости

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов в связи с наращиванием оборонного потенциала Европы из-за конфликта на Украине, следует из отчета компании за первое полугодие этого года.

Общая сумма заказов к концу июня 2024 г. составляла 48,6 млрд евро. В аналогичный период прошлого года она составила 30 млрд евро.

Продажи концерна в первом полугодии выросли на 33% до 3,8 млрд евро. На фоне роста продаж операционная прибыль компании увеличилась на 91% до 404 млн евро.

В июне концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет Германия, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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