Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall зафиксировал рекордное количество заказов в связи с наращиванием оборонного потенциала Европы из-за конфликта на Украине, следует из отчета компании за первое полугодие этого года.
Общая сумма заказов к концу июня 2024 г. составляла 48,6 млрд евро. В аналогичный период прошлого года она составила 30 млрд евро.
Продажи концерна в первом полугодии выросли на 33% до 3,8 млрд евро. На фоне роста продаж операционная прибыль компании увеличилась на 91% до 404 млн евро.
В июне концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет Германия, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.