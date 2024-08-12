ФАС сочла необоснованными тарифы на перевалку угля в порту Тамань
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора Таманского терминала навалочных грузов ООО «ОТЭКО-Портсервис» из-за экономически необоснованных тарифов на перевалку угля. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
«По результатам анализа экономической деятельности ООО «ОТЭКО-Портсервис» ведомство выявило, что тарифы организации экономически не обоснованы. Служба считает, что такие действия ущемляют интересы потребителей», – говорится в сообщении.
ФАС возбудила в отношении оператора антимонопольное дело по признакам нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции»). В случае установления вины организации грозит штраф.
Угольщики в начале 2024 г. фактически объявили бойкот порту из-за высоких тарифов на перевалку, достигающих $42/т. Объем перевалки на терминале «ОТЭКО» в январе – феврале, по данным Kpler, упал в 2,6 раза в годовом выражении, до 1,6 млн т. В апреле оператор снизил ставку до $18/т.
В июне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренности «ОТЭКО» с угольными компаниями, которых ранее не устраивала цена перевалки в Тамани, предусматривают отгрузку в порту около 3 млн т ежемесячно до конца года. В июле перевалка угля через терминал «Тамань» составила 1,4 млн т, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн т в месяц.