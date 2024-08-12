ФАС сочла необоснованными тарифы на перевалку угля в порту Тамань

В июне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренности «ОТЭКО» с угольными компаниями, которых ранее не устраивала цена перевалки в Тамани, предусматривают отгрузку в порту около 3 млн т ежемесячно до конца года. В июле перевалка угля через терминал «Тамань» составила 1,4 млн т, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн т в месяц.