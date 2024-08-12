Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС сочла необоснованными тарифы на перевалку угля в порту Тамань

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора Таманского терминала навалочных грузов ООО «ОТЭКО-Портсервис» из-за экономически необоснованных тарифов на перевалку угля. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«По результатам анализа экономической деятельности ООО «ОТЭКО-Портсервис» ведомство выявило, что тарифы организации экономически не обоснованы. Служба считает, что такие действия ущемляют интересы потребителей», – говорится в сообщении.

ФАС возбудила в отношении оператора антимонопольное дело по признакам нарушения запрета на злоупотребление доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции»). В случае установления вины организации грозит штраф.

Угольщики в начале 2024 г. фактически объявили бойкот порту из-за высоких тарифов на перевалку, достигающих $42/т. Объем перевалки на терминале «ОТЭКО» в январе – феврале, по данным Kpler, упал в 2,6 раза в годовом выражении, до 1,6 млн т. В апреле оператор снизил ставку до $18/т.

В июне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренности «ОТЭКО» с угольными компаниями, которых ранее не устраивала цена перевалки в Тамани, предусматривают отгрузку в порту около 3 млн т ежемесячно до конца года. В июле перевалка угля через терминал «Тамань» составила 1,4 млн т, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это вдвое ниже максимально согласованных ранее с угольными компаниями объемов в 3 млн т в месяц.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных