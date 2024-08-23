Кабмин внесет в Госдуму проект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО

Правительство рассматривает стимулирующие меры для перехода бизнеса на российское ПО. В частности, речь идет о предоставлении льготных кредитов для перехода компаний на российский софт, говорил в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.