Кабмин внесет в Госдуму проект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО
В сентябре 2024 г. правительство планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.
«Мы с Минфином проработаем [инициативу о спецсборе с компаний за использование иностранного ПО], планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», – сказал министр.
В конце мая Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать иностранный софт. Такая мера должна «уравнять» условия внедрения российского ПО с иностранным, пояснил он.
Правительство рассматривает стимулирующие меры для перехода бизнеса на российское ПО. В частности, речь идет о предоставлении льготных кредитов для перехода компаний на российский софт, говорил в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.