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Кабмин внесет в Госдуму проект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО

Ведомости

В сентябре 2024 г. правительство планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Мы с Минфином проработаем [инициативу о спецсборе с компаний за использование иностранного ПО], планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», – сказал министр.

В конце мая Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать иностранный софт. Такая мера должна «уравнять» условия внедрения российского ПО с иностранным, пояснил он.

Правительство рассматривает стимулирующие меры для перехода бизнеса на российское ПО. В частности, речь идет о предоставлении льготных кредитов для перехода компаний на российский софт, говорил в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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