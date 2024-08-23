ФАС выявила превышение ритейлерами доли в 25% по присутствию в 41 регионе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушений ограничения 25% доли крупных торговых сетей со стороны ритейлеров в 41 регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе анализа рынка служба установила факты открытия новых или расширения имеющихся площадей торговыми сетями, доля которых еще в 2022 г. составляла более 25%», – сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что закон о торговле запрещает сети открывать новые магазины на территории, где ее доля в денежном выражении превышает 25% от объема реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.
ФАС поручила территориальным органам провести дополнительную проверку. Если нарушения будут подтверждены, ведомство через суд потребует признать сделки недействительными.
Согласно исследованию Infoline, общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей России по итогам 2023 г. выросло до 124 176, а их совокупная торговая площадь – на 7,6% до 37,86 млн кв. м. При этом доля 10 крупнейших сетей (X5 Group, «Магнит», Mercury Retail Group, «Лента», «Светофор» и др.) в приросте торговой площади увеличилась по сравнению с 2022 г. на 4,4 п. п. до 75,1%.
Выручка 10 крупнейших продуктовых ритейлеров в I квартале 2024 г. увеличилась на 24% год к году и составила 2,5 трлн руб.