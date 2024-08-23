ФАС выявила превышение ритейлерами доли в 25% по присутствию в 41 регионе

Согласно исследованию Infoline, общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей России по итогам 2023 г. выросло до 124 176, а их совокупная торговая площадь – на 7,6% до 37,86 млн кв. м. При этом доля 10 крупнейших сетей (X5 Group, «Магнит», Mercury Retail Group, «Лента», «Светофор» и др.) в приросте торговой площади увеличилась по сравнению с 2022 г. на 4,4 п. п. до 75,1%.